Coupe du Monde : Griezmann et Dembélé absents, un manque d'intensité criant, malgré Mbappé, les Bleus ont manqué leur rendez-vous

Dimanche après-midi, l'équipe de France a été battue aux tirs au but par l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Si Kylian Mbappé a inscrit un triplé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont été beaucoup moins influents que d'habitude.

Premiers maux : l'intensité et l'engagement

Nous l'avons ressenti dès les toutes premières minutes de jeu : les Argentins étaient bien plus engagés que les Français. Une intensité à toute épreuve animait les joueurs de l'Albiceleste, qui semblaient prêts à tout pour aller chercher un troisième sacre mondial dans leur histoire. De leur côté, les Bleus paraissaient plutôt subir l'événement et ne parvenaient pas à se libérer. D'ailleurs ce phénomène a duré bien longtemps. Même au retour des vestiaires et après une probable grande soufflante de Didier Deschamps, les Tricolores n'ont pas réussi à se sortir des griffes argentines. L'Albiceleste était plus agressive.

Heureusement, les remplaçants français ont réussi à amener un plus. D'ailleurs, le joueur qui a remporté le plus de duels ce dimanche est entré peu avant la pause à la place d'Ousmane Dembélé : Randal Kolo Muani. Très engagé, il a gagné 13 duels sur les 21 qu'il a eu à jouer. Il a aussi obtenu le penalty de la réduction du score. Cependant, dans le top 5 des joueurs ayant remporté le plus de duels, on retrouve - derrière l'ancien nantais - quatre joueurs de l'Albiceleste : Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul et même Lionel Messi. Significatif.

Griezmann sans influence, Dembélé en retard

Il avait été l'homme fort de l'équipe de France durant toute la Coupe du Monde, ce dimanche, Antoine Griezmann était un ton dessous de ce qu'il avait l'habitude de nous montrer au Qatar. Si à la perte du ballon son placement et sa capacité de pressing a été toujours aussi importante, c'est surtout dans la création et la construction que l'on en attendait plus de sa part. Ses statistiques sur le plan défensif ne sont pas mauvaises. Il a remporté six duels sur neuf et réalisé deux interceptions ainsi que deux dégagements. Cependant, il a été bien moins influent sur le jeu de son équipe et n'aura réalisé qu'une seule passe clé. Il n'a touché que 46 ballons en 1h10 de jeu. Il a été remplacé par Kingsley Coman dont l'entrée a fait beaucoup de bien.

Après un début de Mondial étincelant, Ousmane Dembélé s'est effacé au fur et à mesure de la compétition. Moins influent sur les phases offensives, il a - à l'image d'Antoine Griezmann - été plus en vue par ses incessants retours défensifs. Face à l'Argentine, il se serait bien passé d'avoir effectué un retour défensif cruel en première période lorsque Di Maria l'a éliminé et est rentré dans la surface. El Fideo a ensuite joué le penalty... et l'a obtenu. Naïveté de l'arbitre ou vrai contact ? Toujours est il que monsieur Marciniak a montré le petit point blanc. Sur les rares ballons qu'il a eu à jouer vers l'avant, l'attaquant du FC Barcelone n'a jamais réussi à faire la différence face au duo Mac Allister-Tagliafico. Il a été remplacé avant la mi-temps par Randal Kolo Muani.

Mbappé et Kolo Muani ont maintenu l'espoir

Dans toute cette bouillie offensive - le premier tir français a eu lieu à la 71ème minute - Kylian Mbappé a survolé. S'il était à l'image de ses coéquipiers pendant plus d'une heure, c'est lui qui a réalisé le premier tir des Bleus après un petit festival technique dont il a le secret. Mais le premier à avoir allumé une vraie mèche s'appelle Randal Kolo Muani. L'attaquant de l'Eintracht Francfort a été époustouflant. Toujours actif, c'est lui qui a poussé Nicolas Otamendi à la faute dans la surface de réparation permettant à Kylian Mbappé de réduire la marque sur penalty. Moins de deux minutes plus tard, c'est encore lui qui a offert une merveilleuse passe décisive à l'attaquant du PSG, qui a conclu d'une frappe sublime du pied droit. Il aurait même pu délivrer les Bleus en toute fin de match s'il n'avait pas buté sur Emiliano Martinez à la 121ème minute.

De son côté, "Kyky" ne s'est plus arrêté après son premier but. Pendant la prolongation, il a même obtenu un nouveau penalty après une frappe contrée de la main par Molina. Il l'a transformé. Lors de la séance de tirs au but, il avait tenté de mettre son équipe sur orbite en tirant le premier. Encore un succès. Au final, c'est un triplé en finale de Coupe du Monde et un penalty réussi en séance de tirs au but, ainsi que le titre honorifique de meilleur buteur de la compétition.