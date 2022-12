Coupe du Monde : Gareth Southgate devrait finalement rester en poste

Malgré l'élimination de l'Angleterre dès les quarts de finale du Mondial face à l'Equipe de France (2-1), Gareth Southgate devrait rester en poste à la tête de la sélection des Three Lions. En effet, The Telegraph indique dans son édition de samedi que le britannique a pris la décision de rester sur le banc anglais, et ce même s'il a échoué bien loin des objectifs fixés cette année à l'occasion de la Coupe du Monde. Le média indique que Southgate n'a pas encore officiellement averti sa direction, et qu'il devrait prendre la parole dans les prochains jours.

De quoi faire souffler la Fédération Anglaise (FA), qui était consciente des envies d'ailleurs de Southgate avant même le début du tournoi au Qatar. Finalement, l'entraineur de 52 ans devrait aller au bout de son contrat, et donc s'offrir une dernière chance lors d'une compétition internationale à l'occasion de l'Euro 2024 en Allemagne. Alors que plusieurs noms, notamment de sélectionneurs étrangers (Tuchel, Pochettino), faisaient échos ces dernières semaines, Gareth Southgate devrait finalement rester. Au grand bonheur de la FA, qui lui fait entièrement confiance.