Coupe du Monde : France - Maroc, l’Histoire en ligne de mire

Dans quelques heures, César Ramos donnera le coup d’envoi officiel de la seconde demi-finale de cette Coupe du Monde 2022. Un duel entre la France et le Maroc qui promet d’être spectaculaire, car d’un côté comme de l’autre, une victoire marquerait l’Histoire du football et d’une sélection. Alors, qui des Tricolores ou des Lions de l’Atlas rejoindra l’Argentine en finale ? Dur à dire, mais essayons…

Didier Deschamps et son équipe ont en tout cas réussi leur mission. Avant le départ au Qatar, Noël Le Graët, Président de la Fédération Française de Football, avait fixé comme objectif aux champions du monde en titre de se hisser au moins jusqu’au dernier carré. Ça a été chose faite grâce à la belle victoire des Bleus face à l’Angleterre au tour précédent (2-1). Cela dit, les Tricolores se satisferont ils d’une demi-finale ? Pas sûr. « Pour le moment, nous ne sommes qu’en demies », déclarait Deschamps en conférence de presse hier. Si proche du trophée, les Français espèrent bien refaire le même coup qu’en 2018, à savoir remporter la Coupe, et s’inscrire un peu plus dans la légende du football en devenant la deuxième sélection de l’Histoire à remporter deux Coupes du Monde consécutives après le Brésil (1958-1962).

Et si la France a d’ores et déjà réussi son Mondial, que dire du Maroc ? 22ème sélection au classement FIFA avant le début de l’aventure au Qatar, les Lions de l’Atlas se sont hissés jusqu’aux demi-finales en surprenant le monde de tour en tour. Terminant premiers et invaincus d’une poule qui contenait la Croatie (demi-finaliste cette année) (0-0), la Belgique, troisième en 2018 (2-0), et le Canada (2-1), les Marocains ont poursuivi leurs exploits en phase à élimination directe. Faisant d’abord tomber l’Espagne aux tirs au buts (0-0, 3-0 t.a.b), puis le Portugal en quarts de finale (1-0), les Lions de l’Atlas ont coûté leurs têtes à Luis Enrique, et probablement celle de Fernando Santos, qui ne tient plus que sur un fil. Ces résultats, les Marocains les ont arrachés grâce notamment à une remarquable solidarité défensive. Eux qui n’ont pas pris le moindre but, hormis celui contre son camp de Nayef Aguerd contre la Canada, forment une forteresse infranchissable qui pourrait causer problèmes aux Bleus. Mieux encore, le Maroc est devenu la première équipe africaine à se qualifier pour les demi-finales d’une Coupe du Monde. Un exploit qui ne rassasie pas pour autant Walid Regragui : « Je veux être en finale », a lancé le tacticien en conférence de presse.

Le match : Des Bleus face à un bloc bas, un duel Mbappe - Hakimi

Durant ce tournoi qatari, les hommes de Didier Deschamps ont prouvé qu’ils pouvaient s’attaquer à n’importe quel type d’adversaire. Qu’il s’agisse d’un concurrent au titre dominateur (Angleterre), d’un outsider entreprenant (Danemark), ou d’une équipe plus faible et défensive (Pologne), chaque fois la France en est sortie victorieuse. Un tel succès passe immanquablement par des révélations individuelles. Et si Kylian Mbappé a particulièrement brillé durant ce Mondial, d’autres ont pris le relai quand le parisien était parfaitement pris par les Anglais notamment. C’était notamment le cas d’Antoine Griezmann et d’Olivier Giroud ce soir-là. Face au Maroc, ce pourrait justement être un match pour ces deux anciens de l’Equipe de France. Les Lions de l’Atlas, souvent positionnés en bloc bas, et exploitant les transitions rapides, ne laissent que très peu (si ce n’est aucun) d’espace dans leur dos, donc à priori, aucune profondeur pour Kylian Mbappé. Face à un tel système, la créativité de « Grizou » et la force dans les duels de Giroud devraient être les armes principales de Deschamps. Cela dit, une fois la défense trompée, il faudra se frotter à un tout autre problème côté Bleu, à savoir Yassine Bounou. Le portier marocain réalise un Mondial mémorable, qu’Hugo Lloris lui-même considère comme « un des meilleurs du tournoi ».

Ce rendez-vous sera également l’occasion de drôles de retrouvailles pour Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Coéquipiers au Paris-Saint-Germain, les deux joueurs sont devenus de grands amis en l’espace de quelques mois. Et si le Français avait prédit une opposition entre la France et le Maroc avant le début du tournoi, il saura, comme son adversaire ce soir, mettre ses émotions de côté le temps d’un match de football. Car une place en finale de Coupe du Monde est en jeu.

France – Maroc : Une affiche inédite en Coupe du Monde

Pour leur premier duel en Coupe du Monde, les Bleus et les Lions de l’Atlas ont choisi de se défier pour une place en finale. Jamais Français et Marocains ne s’étaient rencontrés lors d’un Mondial avant ce soir. Dans leur histoire, les deux sélections ne se sont affrontées qu’à cinq petites reprises pour un bilan de trois victoires tricolores, et deux succès nord-africains. La dernière confrontation date de novembre 2007, une autre époque où les Bleus de Raymond Domenech et le Maroc d’Henri Michel s’étaient quittés dos à dos dans une partie d’exhibition (2-2). Aujourd’hui, les deux équipes ont fait un long bout de chemin pour en arriver où elles en sont. Le respect mutuel entre les deux sélections, mais également l’immense enjeu de cette demi-finale garantit un combat épique. Car d’un côté comme de l’autre, l’Histoire ne demande qu’à être écrite.