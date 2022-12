Coupe du Monde : Emiliano Martinez a aussi permis à Paulo Dybala de marquer son penalty

Dimanche dernier, l'Argentine a remporté sa troisième Coupe du Monde grâce à une victoire aux tirs au but contre l'équipe de France. Si Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni ont tous les deux raté leur chance, aucun Argentin n'a buté sur Hugo Lloris. Paulo Dybala, rentré pour la séance de tirs au but, a tiré en plein milieu du but du gardien de Tottenham. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu pour que Hugo Lloris ne sorte le ballon du pied. Cependant, ce tir a été suffisant pour inscrire le deuxième penalty argentin. Après les festivités argentines, Paulo Dybala est revenu pour Tyc Sports sur son rôle dans ce match ainsi que sur le conseil que lui a donné son gardien : Emiliano Martinez.

"La vérité, c'est que lorsque le technicien m'a appelé pour entrer, je savais que c'était pour les tirs au but, alors j'ai dû essayer d'avoir la tête aussi froide que possible. Ce n'est pas facile parce qu'évidemment, on ne joue pas tous les jours une finale de Coupe du monde. Quand j'ai marché jusqu'à l'endroit où se trouvait le ballon, cela m'a semblé très long, a encore expliqué le nouveau champion du monde de 29 ans. J'ai parlé avec 'Dibu', il m'a conseillé de tirer en plein milieu après leur raté (celui des Français). J'allais croiser ma frappe, le gardien a plongé vers ce poteau mais j'ai écouté ce que m'a dit mon coéquipier. Fort au milieu, cela n'a pas manqué."