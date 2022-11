Frappé par une décision de justice défavorable, le Cameroun ne recule pas. Le jugement rendu en ordonnance de référé par le Tribunal de commerce de Paris n'a rien changé au planning : les maillots que devraient porter les Lions Indomptables au Mondial ont été dévoilés ce samedi, à Yaoundé et à Douala. « Rien ne sera plus comme avant !! », lit-on sur le compte Twitter de la Fédération camerounaise de football. Dessinés par le mystérieux et jusqu'alors confidentiel équipementier One All Sport, les tenues sont d'ores et déjà en vente.

La Fédération a fait appel

Le litige entre la Fécafoot et le Coq Sportif se poursuit en parallèle devant les tribunaux. Pour rappel, le tribunal de commerce de Paris avait ordonné jeudi le maintien des relations contractuelles avec Le Coq Sportif comme équipementier des sélections nationales du Cameroun jusqu’au 31 décembre 2023. L'instance présidée par Samuel Eto'o « a décidé de faire immédiatement appel cette décision », avait dans la foulée annoncé son représentant, Me Florian Mbayen-Hebga. Affaire à suivre.