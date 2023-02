Coupe du Monde 2026 : 3 pays déjà qualifiés

C’est déjà demain. Alors que la Coupe du Monde 2022 s’est achevée, le prochain mondial est déjà en cours de préparation. Une Coupe du Monde qui s’annonce d’ores et déjà historique. En effet, pour la première fois dans l’histoire de la compétition internationale, trois nations co-organiseront le mondial (le Mexique, les Etats-Unis et le Canada). La FIFA a confirmé que ces trois pays étaient automatiquement qualifiés pour la phase finale de cette Coupe du Monde 2026, « conformément à la tradition (...) ainsi que pour des considérations sportives et opérationnelles » indique l’instance mondiale du football.

Une Coupe du Monde à 48 équipes

En outre, le format de cette compétition évolue avec un passage de 32 à 48 équipes. La FIFA a précisé que trois autres tickets seront attribués à la CONCACAF à l’issue de la phase de qualification. Enfin, l’instance internationale a également annoncé que les organisateurs de la Coupe du Monde 2030 seront connus l’an prochain.