Coupe du Monde 2022 : Un groupe de la mort mais un bel espoir pour la Suisse

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin rouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de 32 nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’Equipe de France en 2018. La Suisse peut espérer réaliser une belle Coupe du Monde. En forme et toujours capable de se transcender dans les grandes compétitions, elle devra faire face à un groupe très relevé. Elle semble tout de même avoir les armes pour se qualifier en huitièmes de finale.

La qualification : parfaite face à la menace italienne

Dans un groupe plutôt abordable, la Suisse était opposée à l'Italie, l'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie. Seule la première place était directement qualificative alors que la deuxième obligeait à un barrage. Ce dernier a été fatal à l'Italie. Les Helvètes ont été impressionnants durant cette phase de groupes et ont terminé premiers, devants leur voisin transalpin. Avec 18 points en huit matchs, les Suisses ont terminé avec deux points de plus que l'Italie. Pourtant, elle avait été tenue en échec à deux reprises par l'équipe championne d'Europe. C'est bien contre les autres équipes que s'est jouée la qualification.

Impeccable offensivement et très solide sur le plan défensif, la Suisse a fait la phase de groupes parfaite. Elle y a inscrit 15 buts et encaissé seulement deux. Elle n'a jamais été battue et a profité du match nul de l'Italie contre l'Irlande du Nord afin de l'envoyer en barrages et de se qualifier directement pour la Coupe du Monde.

L'équipe : Embolo se révèle, Shaqiri toujours là

Toujours redoutable dans les grandes compétitions - la France s'en souvient à l'Euro -, la Suisse détient un effectif très intéressant. En effet, ses bonnes performances ne viennent pas de nulle part, et si son coach Murat Yakin arrive à faire jouer à son équipe un beau football, c'est aussi car il détient des joueurs de qualité. En effet, il peut compter sur un gardien de qualité, Yann Sommer, ainsi qu'une défense très solide composée, entre autres, du Citizen Manuel Akanji, de Nico Elvedi ainsi que de Ricardo Rodriguez. Au milieu, Granit Xhaka et Roman Freuler montrent de grandes qualités, mais peuvent aussi être remplacés par l'excellent Denis Zakaria (Chelsea). Offensivement aussi la Suisse à des ressources. Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Djibril Sow et Haris Seferovic tiennent l'équipe. L'attaquant de l'AS Monaco Breel Embolo a d'ailleurs marqué à trois reprises et délivré trois passes décisives lors des qualifications à la Coupe du Monde.

Le groupe : Il y aura du boulot !

Au Qatar, la Suisse aura fort à faire. Elle apparaît dans le groupe que l'on pourrait qualifier "de la mort". Alors qu'elle sera accompagnée du Cameroun, du Brésil et de la Serbie, la Suisse devra être très solide dès le début de la compétition pour espérer avancer dans les phases qualificatives. Si elle semble supérieure au Cameroun et à la Serbie, l'écart de niveau entre les équipes est bien trop faible pour qu'elle puisse se qualifier sans peine. Le Brésil semble promis à la tête de cette poule, mais devra aussi être tout de suite dans le coup. La Suisse n'a d'ailleurs perdu qu'une seule fois en quatre confrontations contre le Brésil. La Serbie avait, elle, été battue par les Helvètes lors de leur seul affrontement à la Coupe du Monde 2018 lors de laquelle les deux équipes avaient déjà été accompagnées du Brésil.