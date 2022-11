Coupe du Monde 2022 - Sur les traces girondines d'Aurélien Tchouaméni, béni par "les fées du football"

"Les fées du football se sont penchées sur son berceau", "un gamin brillant programmé pour réussir"... Tchouaméni a marqué les esprits de tous ceux qui ont croisé, enfant, ce milieu de 22 ans, recruté cet été par le Real à Monaco pour 80 millions d'euros (hors bonus) et très attendu lors du mondial qatari en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté. De ses débuts, à cinq ans, avec la Société de Jeunesse d'Artigues (SJA) et ses copains de l'école maternelle qu'il côtoie toujours, son entraîneur d'alors, Sylvain Aufrère, se souvient de "capacités hors normes". "Il dribblait et tirait plus rapidement que les autres. Il jouait milieu voire devant et c'est lui qui marquait souvent les buts".

"C'était sans commune mesure avec les autres joueurs, il survolait totalement l'équipe, abonde David Dauvillier, père de Clément, ami et coéquipier d'Aurélien. Au niveau de l'intelligence de jeu, du positionnement, il sortait du lot". Ses buts et sa prestance attirent rapidement l'œil des Girondins, son club de cœur, mais le paternel Ferdinand, chef de famille modèle très à cheval sur l'éducation, qui joue en corpo et débriefe avec lui tous ses matchs, insiste pour qu'il reste fidèle, quelques années encore, à la SJA. Qui ne va pas s'en plaindre.

Interne, loin de ses parents

Lors d'un goûter un mercredi après l'entraînement, des brioches Panini sont servies aux enfants avec, à l'intérieur de l'emballage, un jeu concours pour participer à la Panini Cup. "Ce serait marrant de s'inscrire pour s'amuser", se disent les dirigeants. Bim! Artigues est sélectionné pour l'édition 2010 et remporte, face aux Girondins, la qualification régionale. Direction l'Arche de La Défense à Paris pour la finale nationale à dix équipes, où Artigues fait figure d'intrus au milieu des Paris SG, Lyon, Rennes, Lille et Marseille, son premier adversaire. "Dès le coup d'envoi, le ballon arrive à Aurélien, qui crochète du droit et allume pleine lucarne, rembobine Sylvain Aufrère. Ça a commencé comme ça, il découvrait le monde pro, ça a été une aventure exceptionnelle".

La SJA s'impose 2-0 face à l'OM et va se classer 3e, ex-æquo avec Lyon, dont "les entraîneurs sur le podium nous tiraient leur chapeau. Pour une petite commune, on tenait la route". Travailleur assidu rapidement surclassé, Tchouaméni sait que son avenir passera par les Girondins, dont il a suivi en abonné avec son père l'épopée du titre de champion 2009 et la Ligue des Champions suivante (quart de finaliste). Et ce n'est pas la mutation professionnelle de ses parents à Lyon qui va le faire dévier de son rêve: à 12 ans, il choisit l'internat du centre de formation au Haillan, où il se forge un caractère. "C'était un peu dur d'avoir ses parents éloignés, ils s'appelaient régulièrement", reprend Sylvain Aufrère.

Pas d'écart, pas de hasard

David Dauvillier l'invite alors chez lui de temps en temps pour le sortir de son quotidien sportif. "Je me souviens qu'Aurélien allait se coucher avant les autres quand ils étaient ensemble à sept ou huit devant la PlayStation. Au niveau nourriture, ils commandaient des burgers, lui mangeait clean. Ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval un garçon comme ça. A 14 ans, il ne faisait pas d'écart. S'il en est arrivé là, ce n'est pas du hasard". Employé aux Girondins, Paul Frey l'a découvert quand il avait 17 ans. "C'était une génération dorée avec Gaëtan Poussin dans les cages, Jules Koundé, Zaydou Youssouf, une génération d'invincibles qui avaient fait un championnat U19 de fous furieux. Il y avait un terrain chez nous, ils n'ont jamais perdu un seul match dessus. D'ailleurs, Aurélien était assez mauvais perdant. Il pouvait quitter une séance très énervé parce qu'il avait perdu", sourit-il.

Sélectionné dans toutes les catégories de jeunes, ce fan de NBA décroche un bac scientifique et passe pro dans la foulée. À 18 ans, il sait ce qu'il veut. "Tu avais l'impression que le gars était programmé pour +tuer+, pour être au très haut niveau. Tu sentais déjà qu'il avait des qualités monstrueuses", poursuit Paul Frey. Valeur marchande pour les finances en berne des Girondins, Tchouaméni migre sur le rocher monégasque où il s'impose naturellement, avant d'être appelé en septembre 2021 par Didier Deschamps pour suppléer N'Golo Kanté blessé. Depuis, il n'a jamais quitté le onze tricolore et a rejoint le grand Real.