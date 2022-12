Coupe du Monde 2022 : Romain Saïss ne jouera pas la petite finale

"Encore aujourd'hui, ils (les joueurs, ndlr) sont tous prêts à essayer de jouer jusqu'au bout mais, là, on ne prendra pas de risque sur certains, notamment notre capitaine, qui sera 'out' (forfait, ndlr) pour la troisième-quatrième place", a précisé Regragui en conférence de presse d'avant-match. Parmi les autres joueurs incertains, le sélectionneur marocain a listé les défenseurs Nayef Aguerd, "encore un peu touché" et Noussair Mazraoui, ainsi que l'attaquant Youssef En-Nesyri, qui n'a touché que trois ballons en demi-finale contre la France mercredi (défaite 2-0).

Vainqueurs notamment de la Belgique (2-0) pendant la phase de groupes, de l'Espagne en huitième de finale (0-0, 3 t.a.b. à 0) et du Portugal en quart (1-0), les Marocains sont devenus la première équipe africaine et arabe à atteindre les demi-finales d'un Mondial. Opposées lors de leur premier match de poule, la Croatie et le Maroc s'étaient quittés sur un nul (0-0). Regragui s'attend à une deuxième rencontre "encore tactique" mais "plus débridée" compte tenu des enjeux différents. "Ce match de classement m'embête un peu. C'est toujours compliqué après une désillusion. Pour moi, on a la place du con", a-t-il aussi confié. "C'est difficile d'enjoliver ce match de classement, c'est la finale de dimanche qu'on voulait jouer mais on va jouer", a-t-il promis.