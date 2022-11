Coupe du Monde 2022 : Robert Lewandowski, enfin décisif avec la Pologne ?

La seule fois où le goleador polonais a vécu un Mondial avec sa sélection, cela ne s'est pas bien passé : en 2018, en Russie, les "Aigles blancs" avaient été tristement éliminés dès la phase de groupes, défaits par le Sénégal (2-1) et la Colombie (3-0), malgré leur courte victoire 1-0 face au Japon. Et durant toute la compétition, Robert Lewandowski, le double Soulier d'Or européen en titre, avait marqué... zéro but. Un caillou dans la chaussure de l'avant-centre de 34 ans, qui fera tout pour s'ôter cette épine du pied au Qatar, dans ce qui sera, sans doute, sa dernière Coupe du monde.

En mode préchauffage

Passé du Bayern Munich au FC Barcelone cet été pour 45 M d'EUR, "Lewy" a cherché à lutter contre le temps en quittant l'ogre allemand pour s'engager dans un projet jeune et prometteur. Un second souffle en guise de rampe de lancement avant le Mondial... Mais aussi une désillusion, avec l'élimination dès la phase de groupes de la Ligue des champions fin octobre. Individuellement en revanche, Lewandowski n'a pas mis longtemps à s'habituer à son nouveau club et au jeu espagnol. Il trône déjà au sommet du classement des meilleurs buteurs d'Espagne (13 buts en 12 matches de Liga). Il cumule jusqu'ici 18 buts et 4 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues.

Un rythme soutenu qu'il compte bien tenir au Qatar. Car durant la phase de qualifications pour le Mondial, il n'était qu'en mode préchauffage. La Pologne a explosé les compteurs avec trente buts marqués en dix matches, mais "Lewy" n'a totalisé "que" huit buts (en plus d'avoir délivré cinq passes décisives). Avec seulement deux défaites en dix matches, sa sélection a assuré la deuxième place six points derrière l'Angleterre, synonyme de ticket pour les barrages.

Brassard ukrainien

En mars, les "Bialo-czerwoni" (blanc et rouge en polonais) sont passés sur tapis vert contre la Russie sur décision de la Fifa (en raison de la guerre en Ukraine). Quelques mois plus tard, "Lewy" s'est d'ailleurs vu remettre un brassard de capitaine aux couleurs de l'Ukraine des mains de la légende Andriy Shevchenko lui-même. Brassard qu'il arborera au Qatar. Et pour sceller son ticket, la Pologne s'est ensuite défaite de la Suède de Zlatan Ibrahimovic, entré à dix minutes du terme sans pouvoir changer le sort de son équipe. Dans ce match, le buteur né à Varsovie avait montré la voie en convertissant un penalty au retour des vestiaires (50e), puis le milieu du Napoli Piotr Zielinski avait scellé le 2-0 à la 72e pour envoyer les "Biale Orly" (Aigles blancs, en polonais) vers le Qatar.

Mais le meilleur buteur (76 buts) et joueur le plus capé (134 sélections) de l'histoire de la sélection polonaise ne veut pas s'arrêter là. Appelé dès 2008, Lewandowski a connu les désillusions des rendez-vous manqués avec les Mondiaux de 2010 en Afrique du Sud et de 2014 au Brésil, auxquels la Pologne n'avait pas eu la chance de participer. Depuis la qualification pour le Mondial, sa sélection a été ébranlée, notamment lors de la gifle reçue contre la Belgique (6-1) en Ligue des nations, en juin. Elles semblent loin, les Coupes du monde 1974 et 1982, les seules où les "Aigles blancs" avaient atteint la troisième place de la compétition. Leur meilleur résultat en neuf participations. Mais cette fois, Robert Lewandowski est au sommet de son art.