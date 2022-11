Coupe du Monde 2022 - Record de femmes arbitres au Qatar

C’est une première historique dans le monde du football. Six femmes feront parties des arbitres sélectionnés pour officier dans cette Coupe du Monde 2022 (20 novembre – 18 décembre). On retrouvera trois assistantes (la Brésilienne Neuza Back, la Mexicaine Karen Diaz Medina et l'Américaine Kathryn Nesbitt) et trois arbitres centrales, parmi lesquelles une Française. Âgée de 38 ans, Stéphanie Frappart semble être la plus expérimentée de toutes. Au niveau continental et masculin, elle a notamment officié pendant la finale de la Supercoupe d'Europe 2019, remportée par Chelsea aux tirs au but contre Liverpool. Mais la Française a également été au sifflet lors de la finale du Mondial féminin 2019, qui a vu le sacre des Américaines contre les Néerlandaises.



En plus de Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga sera une autre des arbitres centrales au Qatar. La Rwandaise est une habituée des compétitions internationales féminines. Elle a déjà été au sifflet lors des CAN 2016 et 2022, ainsi que des Jeux Olympiques 2020 et du Mondial 2019. En janvier dernier, Salima Mukansanga est devenue la première femme à officier dans un match de la CAN masculine. Enfin, Yoshimi Yamashita est connue pour officier en première division japonaise masculine depuis 2021. Elle était également présente lors du Mondial 2019.