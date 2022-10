Coupe du Monde 2022 : Raphaël Varane, vers une indisponibilité de trois semaines

Un délai de récupération qui lui laisse un espoir de disputer la Coupe du monde au Qatar où les Bleus affronteront l'Australie pour entamer la compétition le 22 novembre. La blessure à la cuisse droite subie samedi par Raphaël Varane avec Manchester United est "moins sérieuse que redoutée", indique dimanche à l'AFP une source proche du défenseur des Bleus, son indisponibilité étant évaluée entre trois et quatre semaines d'après la presse.

La sortie du défenseur central de 29 ans, en larmes, samedi contre Chelsea a provoqué une vive inquiétude du côté de l'équipe de France, dont Varane est un cadre (87 sélections), à un mois du premier match de la Coupe du monde, le 22 novembre contre l'Australie. L'IRM pratiquée dimanche s'est toutefois révélée "relativement positive", selon la source interrogée par l'AFP. Elle a confirmé une lésion aux ischios-jambiers (arrière de la cuisse) mais "moins sérieuse que redoutée", ce qui permet de "garder espoir" en vue du Mondial au Qatar. La durée d'indisponibilité de Varane, pas épargné par les blessures durant sa carrière, est évaluée entre trois et quatre semaines, assurent dimanche plusieurs médias spécialisés en France.

Le sélectionneur Didier Deschamps doit annoncer sa liste le 9 novembre sur TF1. L'équipe de France lance la défense de son titre mondial le 22 novembre à Doha contre l'Australie, avant d'affronter le Danemark et la Tunisie les 26 et 30 novembre. Au Qatar, les Bleus seront privés du milieu N'Golo Kanté, déjà forfait, et espèrent récupérer à temps son binôme du Mondial-2018, Paul Pogba, opéré d'un genou en septembre. L'inquiétude est forte concernant Mike Maignan, la doublure du gardien Hugo Lloris dans la cage, blessé à un mollet.