Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps. A 2 jours de l'annonce de la liste des joueurs retenus pour la prochaine Coupe du monde (le 9 novembre) et à 15 de l'entrée en lice des Bleus face à l'Australie (le 22), le sélectionneur national pourra compter sur un Raphaël Varane guéri, s'il sélectionne le défenseur central dans sa fameuse liste. Ce lundi, L'Equipe indique que l'élément de Manchester United, victime d'une lésion aux ischio-jambiers face à Chelsea le 22 octobre, est dans les temps annoncés de sa rééducation.

Un retour à l'entraînement prévu juste avant l'envol au Qatar



Cependant, le quotidien sportif précise qu'il ne devrait pas être en mesure de participer aux 2 derniers matchs de United, face à Aston Villa jeudi en League Cup et Fulham dimanche en Premier League. Une reprise de l'entraînement pourrait se dérouler lundi prochain concernant le champion du monde 2018, juste avant de rejoindre les Bleus et s'envoler pour le Qatar. Du haut de ses 87 sélections (pour 5 buts), Varane fait office de leader dans une sélection nationale qui, pour rappel, sera assurément privée de Paul Pogba et N’Golo Kanté afin de défendre son titre au Qatar. Reste à savoir dans quel état physique se trouvera le natif de Lille. Didier Deschamps doit sans doute espérer que les choses se goupilleront de la meilleure manière possible.