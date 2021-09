Coupe du monde 2022 (Qualifications) : Les réactions après Ukraine - France

Anthony Martial (attaquant de l'équipe de France, M6) : "C'était un match difficile, mais on a su revenir au score et c'est le plus important. Il nous reste encore un match et c'est à nous de le gagner. (Sur l'occasion de la 44e minute) J'avais essayer de mettre le ballon entre les jambes du gardien et juste derrière ils ont marqué mais on a su revenir au score. Ça faisait longtemps que je n’avais pas marqué et cela me fait du bien."



Didier Deschamps (entraîneur de l'équipe de France, M6) : "C'était beaucoup mieux en deuxième période. Il y a ce scénario en première où on peut ouvrir le score, et dans la foulée on est menés. Il y a la réaction. J'ai confiance en mes joueurs. Je ne fais pas des changements pour des changements. La situation n'est peut-être pas meilleure qu’avant le match, mais elle n'est pas plus mauvaise.Notre objectif c'était de prendre trois points. On peut toujours parler de potentiel. On aurait pu faire mieux face à un adversaire qui propose toujours un même schéma groupé. On a eu des occasions, on aurait du être capables d'en avoir plus."



Adrien Rabiot (milieu de terrain de l'équipe de France, M6) : "On ne peut pas s'en satisfaire. L'objectif c'était de gagner. Mais ce n'est pas catastrophique. Il faut gagner mardi contre la Finlande pour faire une bonne opération mais on ne peut pas se satisfaire d'un nul contre l’Ukraine, c'est évident. On doit faire plus et créer plus, marquer plus. On avait un bloc compact qui a bien défendu. Une équipe solide. Ce ne sont pas des excuses mais on a tout donné, on a tout fait pour. On aurait pu revenir avec la victoire mais ce n'est pas rentré."