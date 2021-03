Ce jeudi soir offrait les affiches les plus alléchantes de la semaine aux quatre coins de l'Europe. Après le match nul décevant des Bleus face à l'Ukraine mercredi (1-1), les autres poids lourds du continent ont fait le job. Seule exception notable : l'Espagne, d'ordinaire si dominatrice dans ces campagnes d'éliminatoires, et cette fois-ci accrochée par la Grèce (1-1). La Roja s'était pourtant placée sur les bons rails dans cette rencontre grâce à un but de Morata (33eme), mais un penalty de Bakasetas a permis aux Grecs de refaire surface en seconde période (57eme). C'est donc la Suède qui a pris les commandes de ce groupe B après son succès contre la Géorgie (1-0), avec un Zlatan Ibrahimovic titulaire et auteur de la passe décisive, à défaut d'être buteur.

Contrat rempli pour l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre



Dans le groupe A, l'Allemagne de Joachim Löw s'est facilitée la tâche contre l'Islande en débloquant la situation très rapidement, Goretzka (3eme) et Havertz (7eme) trouvant le chemin des filets dès l'entame de match. La Mannschaft a ajouté un troisième but au retour des vestiaires grâce à Gündogan, un néo-buteur avec Manchester City qui exporte ses aptitudes en sélection. Score final, 3-0.



Pas de problème non plus pour l'Italie dans le groupe C. Opposée à l'Irlande du Nord, la Nazionale a fait parler son réalisme en première période pour assurer un succès 2-0. Berardi a ouvert le score au quart d'heure de jeu (14eme), avant qu'Immobile ne double la mise avant la mi-temps (39eme). La formation de Roberto Mancini est au coude à coude avec la Suisse, qui s'est imposée en Bulgarie (3-1).







Enfin, l'Angleterre n'a éprouvé aucune difficulté à réciter son football face à la modeste formation de Saint-Marin (5-0). Calvert-Lewin a signé un doublé pour les Three Lions (21eme, 53eme), qui ont aussi trouvé le chemin des filets par Ward-Prowse (14eme), Sterling (31eme) et Watkins (83eme). De son côté, la Pologne de Robert Lewandowski a décroché un match nul spectaculaire en Hongrie (3-3). Un point arraché grâce au buteur du Bayern, auteur du but de l'égalisation au bout de la nuit.