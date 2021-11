Coupe du Monde 2022 : pour les Bleus, le voyage au Qatar débute à Helsinki

Les champions du monde ont étrillé le Kazakshtan (8-0) samedi dans une ambiance de kermesse, avec un retentissant quadruplé pour Kylian Mbappé, un doublé pour Karim Benzema, le premier but international d'Adrien Rabiot et le 42e pour Antoine Griezmann.

"Il y a beaucoup de travail effectué, il y aussi beaucoup d'attentes de la part des médias et des supporters, donc lorsqu'on remplit les objectifs il faut prendre le temps de savourer", s'est réjoui dimanche le gardien et capitaine Hugo Lloris.

Pourtant, voilà déjà une nouvelle échéance à ne pas manquer. Une contre-performance dans le stade olympique (40.000 places) de la capitale finlandaise viendrait un peu contrarier la renaissance tricolore de l'automne, symbolisée par le sacre d'octobre en Ligue des nations et le jeu attrayant proposé samedi au Parc des princes.

"Dans nos têtes, on est l'équipe de France, on veut gagner tous les matches. Même si on est déjà qualifiés, on veut rester concentrés", assure le défenseur Dayot Upamecano, titulaire contre le Kazakhstan aux côtés de Jules Koundé et Lucas Hernandez, victime d'un coup en fin de match.

Continuité ou rotation ?

Avant une grosse coupure de quatre mois, Didier Deschamps veut mettre à profit ce déplacement en terre nordique pour peaufiner ses idées et travailler les automatismes de sa ligne d'attaque. Plus qu'un ultime match de qualifications, le duel face aux "Hiboux Grands-Ducs" ressemble davantage, déjà, à une révision en vue du Mondial-2022, prévu dans un an (21 novembre - 18 décembre).

Le sélectionneur a certes jugé "possible qu'il y ait des changements" dans l'équipe de départ, mais il n'est pas question de galvauder cette opposition contre la 50e nation au classement Fifa qui, si elle devait conserver sa deuxième place (11 points) du groupe D devant l'Ukraine (9 pts), disputerait les barrages en mars.

Les Bleus ont le "devoir" de viser la victoire, en raison de leur "statut" de champions du monde et "pour respecter l'adversaire, tous les adversaires", a affiché le technicien basque.

Dans ce contexte, Deschamps est amené à arbitrer entre continuité et rotation, entre désirs individuels et ambition collective. Voudra-t-il revoir Aurélien Tchouaméni dans l'entrejeu, comme en finale de Ligue des nations, quitte à placer Adrien Rabiot sur le banc? Reconduira-t-il sur l'aile droite Kingsley Coman, excellent samedi, ou donnera-t-il du temps de jeu à Benjamin Pavard ?

Cantonné au banc des remplaçants, Kurt Zouma espère avoir une chance de se montrer, comme Lucas Digne ou encore Mattéo Guendouzi, toujours en attente d'une première sélection pour son cinquième rassemblement international.

"Réitérer ce miracle"

La Finlande sera de son côté déterminée à faire tomber les champions du monde en titre pour entretenir l'espoir de jouer la première Coupe du monde de son histoire.

Après une victoire surprise contre les Bleus (2-0) en amical en novembre dernier, "nous voulons réitérer ce miracle", a lancé à l'AFP le sélectionneur finlandais Markku Kanerva, battu sur le même score à Lyon en septembre durant la phase aller des qualifications.

Dans son Olympiastadion, l'équipe de Glen Kamara et Teemu Pukki arrive gonflée par le succès ramené de Bosnie-Herzégovine (3-1) samedi, malgré l'expulsion en première période de Jukka Raitala, suspendu mardi. Un match nul devant son public pourrait lui suffire, en fonction du résultat de Bosnie-Ukraine disputé mardi à la même heure.

Les barrages se joueront au mois de mars avec deux tours à élimination directe. A cette période, les Bleus pourraient de leur côté disputer un mini-tournoi amical au Qatar, comme un avant-goût du Mondial-2022.