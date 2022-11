Coupe du Monde 2022 : Phil Foden, réserviste de luxe de l'Angleterre

"Si vous m'aviez dit avant le tournoi que Foden n'aurait que 19 minutes de jeu sur les deux premiers matches du Mondial, j'aurais d'abord pensé à une blessure", a commenté l'ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher, samedi dans le Daily Mail. Rentré en fin de match lors de la démonstration offensive contre l'Iran (6-2), sans jouer de rôle dans les deux derniers buts de Marcus Rashford et Jack Grealish, il est resté sur le banc contre les Etats-Unis (0-0) malgré les difficultés offensives anglaises.

"On a manqué un peu de +peps+ et de qualité dans le dernier tiers et on n'a pas réussi à ouvrir des espaces pour se créer de très bonnes occasions", avait analysé après le match Gareth Southgate. Un constat qui devrait le pousser à faire rentrer le "meilleur joueur anglais sur le plan technique", selon le meilleur buteur de l'histoire en sélection, Wayne Rooney, dans sa chronique pour le Times. Et pourtant...

"Pas un match pour Phil"

"Il crée des occasions, marque des buts et vous donne du contrôle (sur le match). Quand on a le ballon, il sait le conserver et fait généralement le bon choix, et quand on le perd, il sait presser", a détaillé Rooney, en soulignant sa polyvalence qui lui permet de jouer en "faux N.9", en soutien d'un avant-centre ou sur les côtés. Tout en admettant avoir été "tenté" de faire rentrer Foden, Southgate a expliqué avoir "trouvé que ce n'était pas un match pour Phil dans l'axe parce que ce n'est pas le poste qu'il occupe en club". "Evidemment qu'on adore Phil et c'est un super joueur. On aurait pu le choisir et peut-être que les choses auraient été différentes, mais c'était notre choix ce soir", a-t-il encore ajouté. Le fait qu'il n'ait utilisé que trois des cinq changements possibles interroge, malgré tout.

Après sept buts et trois passes décisives lors de ses neufs premiers matches, toutes compétitions confondues, avec Manchester City, Foden a, certes, connu un trou d'air avec une seule réalisation en huit rencontres, dont trois successives débutées sur le banc en Premier League.

Le pays de Galles, un tournant ?

On pourrait aussi lui opposer un bilan encore bien maigre en sélection avec deux buts en 19 sélections: un doublé contre l'Islande en Ligue des nations, il y a plus de deux ans. Mais des joueurs comme Raheem Sterling ou Mason Mount, sans même parler de Harry Maguire, semblent bien plus protégés en cas de baisse de niveau. A l'image de son coéquipier Grealish, lui aussi voué à se contenter de bouts de matches, ou du latéral de Liverpool Trent Alexander-Arnold, Foden n'entre pas vraiment dans le plan de jeu d'un Gareth Southgate qui aime les joueurs travailleurs et disciplinés, avec très peu d'égards pour la capacité à créer, improviser.

Le match contre le pays de Galles, au cours duquel l'Angleterre devra assurer définitivement sa qualification pour les huitièmes de finale, pourrait être un tournant pour le joueur. Si Southgate reste sourd à la vox populi qui réclame Foden à corps et à cris - et il a prouvé par le passé qu'il savait l'être -, le Qatar risque de n'être qu'un rendez-vous manqué de plus entre l'Angleterre et son prodige.