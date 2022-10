Déjà peu probable alors qu’il était en phase de reprise, la présence de Paul Pogba à la Coupe du Monde au Qatar est désormais fortement hypothétique. Le milieu de terrain français aurait contracté un nouveau souci physique d’après les échos qui émanent ce lundi de la presse transalpine. La Pioche souffrirait désormais de la cuisse. Un problème relatif à une surcharge due à une longue période d’arrêt. Il doit désormais observer une dizaine de jours d’arrêt complet. Autant dire que le programme qu’il s’est fixé pour revenir en forme et disputer au moins un match avec la Juventus avant le Mondial tombe à l’eau. Il faudrait un miracle pour qu’il retrouve les terrains avant l’échéance en question.

Le sélectionneur tricolore Didier Deschamps donnera sa liste des convoqués pour le tournoi planétaire le 9 novembre prochain. Ayant dit été répété ces derniers temps qu’il ne fera appel à des joueurs blessés ou en manque de compétition, il devrait très certainement faire une croix sur Pogba. Et ce forfait s’ajouterait à ceux déjà enregistrés qui concernent N’Golo Kanté et, sans doute, Mike Maignan. Lucas Hernandez, Raphaël Varane et Boubacar Kamara sont aussi tous douteux pour le voyage dans le Golfe.