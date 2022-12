Il n'arrivait pas à y croire. Vendredi soir, alors qu'il avait pourtant trouvé la faille durant la prolongation face à la Croatie en quart de finale de la Coupe du Monde, il a dit adieu à ses rêves de Coupe du Monde après une fin de match folle et une défaite lors de la séance de tirs au but. Au lendemain de cette élimination, il avait confié être "détruit psychologiquement" sur son compte Instagram. Deux jours après cette terrible soirée, il a pris à nouveau la parole pour revenir sur cette désillusion.

"La défaite fait encore très mal, nous étions si proches, si proches. Malheureusement ou heureusement, je n'ai toujours pas appris à perdre. Les défaites me rendent plus fort mais elles me font trop mal et je n'arrive toujours pas à m'y faire. De toute façon, il faut avancer. La vie nous fait avancer, même si ça fait mal et que la blessure met du temps à guérir, il faut avancer. Une fois de plus, je veux remercier le peuple brésilien pour son soutien et son affection, entendre de votre part que nous nous sommes battus, que nous avons cédé jusqu'à la fin, cela soulage un peu de notre douleur. Merci au Qatar, pour tout. La coupe était belle et devait être celle du Brésil pour couronner le tout, mais par le destin de Dieu, elle ne l'a pas été. On passe à autre chose... maintenant il faut tourner la page, profiter de notre famille et de nos amis, recharger notre énergie car vivre avec cette défaite sera très difficile", a-t-il indiqué.