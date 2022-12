Coupe du Monde 2022 : Nasser Al-Khelaïfi soutiendra les Bleus

Invité exceptionnel de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé, évidemment, sur la finale de la Coupe du Monde. Un duel qu'il suivra premièrement en tant qu'amoureux du football, mais également en tant que Président du Paris-Saint-Germain. Car, inutile de le rappeler, ce duel entre la France et l'Argentine est également l'occasion de belles retrouvailles pour Kylian Mbappé et Lionel Messi, coéquipiers au PSG.

Et pour NAK, s'il fallait choisir un camp, ce serait bien celui de la France ! "(Si je serai pour la France ?) Bien sûr, mon club est français, mon deuxième pays, c’est la France, mais aussi, j’ai un joueur en Argentine, Messi, et c’est la dernière Coupe du monde pour lui. Kylian, c’est le seul joueur du PSG qui joue deux finales à la suite. C’est magnifique. J’ai hâte d’être à cette finale, parce que c’est un grand plaisir pour moi. J’espère que ce sera la France, mais l’Argentine aussi a fait une bonne Coupe du monde, avec Leo… Si je le pouvais, je la donnerais aux deux", a-t-il premièrement déclaré dans l'émission de ce vendredi, avant de mettre en avant le succès des joueurs de Ligue 1 dans ce Mondial qatari.

"J’avais trois joueurs en demi-finale avec Achraf Hakimi. Aujourd’hui, j’ai les deux meilleurs joueurs au monde, Kylian et Leo Messi. Chacun a marqué cinq buts. Le PSG a marqué 13 buts, on est le meilleur club de cette Coupe du monde. En quarts de finale, il y avait le plus grand nombre de joueurs de Ligue 1 avec la Premier League. Dans le foot français, on a de grands joueurs, de grandes équipes." a conclu Nasser al-Khelaïfi.