Coupe du Monde 2022 : Messi et l'Argentine restent en vie contre le Mexique

Deux lumières dans la nuit. Empêtrée dans un match sans rythme contre le Mexique, l'Argentine s'est imposée 2 à 0 grâce à deux exploits de son capitaine Léo Messi et d'Enzo Fernandez samedi au Stade Lusail de Doha, et s'est relancée dans la course aux huitièmes de finale. Après une défaite embarrassante contre l'Arabie saoudite lors de son entrée en lice (2-1) mardi dernier, l'Albiceleste est désormais deuxième du groupe C avec trois points, derrière la Pologne (quatre points), qu'elle affrontera mercredi prochain (20h00), tandis que l'Arabie saoudite (trois points) fera face au Mexique (un point) au même moment. Mais au-delà de la victoire, cruciale dans l'optique de poursuivre l'aventure dans la compétition, l'Argentine n'a pas rassuré dans le jeu, loin de là.

Dans un match soporifique, elle s'en est remis à son meneur génial, Léo Messi, qui délivra les siens d'une superbe frappe croisée, fouettée, à l'entrée de la surface de réparation (64e). Ce but coïncidait avec un semblant de temps fort argentin, quelques minutes après l'entrée en jeu (57e) du jeune Enzo Fernandez (21 ans). Si ces deux événements semblaient alors fortuits, le deuxième but argentin inscrit par le milieu de terrain de Benfica prouva qu'ils étaient bien liés. D'une frappe enroulée puissante après un crochet furtif, Fernandez a trompé "Memo" Ochoa, le vétéran mexicain (37 ans), et délivré les supporters argentins, enfin soulagés. C'est encore Messi qui a donné la passe décisive à Fernandez, comme un relais à son cadet de quatorze ans, promis à un bel avenir.

Messi, encore et toujours

Avant cela, Messi était embourbé dans le marasme argentin. Il a fallu attendre les dernières secondes de la première mi-temps pour voir les joueurs de l'Albiceleste enchaîner avec vitesse et précision, quand "La Pulga" (La Puce) et Angel Di Maria ont combiné aux abords de la surface de réparation mexicaine, menant à un centre dangereux de Marcos Acuna. Le capitaine a longtemps été incapable d'emmener son équipe, ni collectivement ni individuellement. Il a notamment gâché la première opportunité solitaire qui s'est présentée à lui (52e). Mais c'est bien son but qui a compté le plus, d'autant qu'en face, les Mexicains, malgré beaucoup d'engagement insufflé en première période, ne se sont pas montrés dangereux lorsqu'ils ont été menés au score.

Ils auront tout de même l'opportunité de se qualifier s'ils battent l'Arabie saoudite, carrosse redevenue citrouille plus tôt dans la journée en perdant contre la Pologne (2-0). Il faudrait pour cela que l'Argentine perde dans le même temps contre les Polonais, ce qui n'est pas dans les plans de Messi et Fernandez.