Coupe du Monde 2022 : Menée par Lionel Messi, l'Argentine sort l'Australie et se hisse en quarts !

Un éclair de génie de Lionel Messi et une bourde de Mathew Ryan ont coulé l'Australie (2-1), samedi à Doha, et envoyé l'Argentine en quarts de finale du Mondial-2022 contre les Pays-Bas, vendredi prochain. Pour le millième match professionnel de sa carrière, Messi a une nouvelle fois débloqué une situation qui semblait figée à la 35e minute, d'une frappe enroulée chirurgicale dans la surface de réparation qui a trompé Mathew Ryan. Le gardien des Socceroos s'est ensuite rendu coupable d'une bourde sur le deuxième but argentin.

La rencontre a débuté dans une ambiance survoltée, au son des chants des supporters ciel et blanc de l'Albiceleste dans l'enceinte du stade d'al-Rayyan. Pourtant, sur la pelouse les occasions de s'enflammer ont été rares jusqu'au but de Messi. Trente-cinq premières minutes pauvres en occasions de but, avec deux équipes bien en place, semblant privilégier la prudence. Une situation qui a vraisemblablement agacé Messi, lequel a tenté de réveiller les siens, en bousculant par exemple Aziz Behic (33e) dans un geste d'humeur inhabituel.

Et l'initiative a rapidement payé puisque le septuple Ballon d'or a d'abord hérité d'un coup franc côté droit à l'origine de son ouverture du score: sur sa frappe devant le but, le géant (1,98 m) Harry Souttar a dégagé de la tête mais le ballon est revenu dans les pieds du capitaine argentin après un relais plus ou moins volontaire avec Nicolas Otamendi, ponctué par une frappe millimétrée de la Pulga dans le coin du but de Ryan (35e).

Fin de match folle

Avec ce troisième but, son premier en match à élimination directe en Coupe du monde, Messi a rejoint Kylian Mbappé et le groupe de tête du classement des buteurs. 1-0 à la pause, l'Argentine s'en est bien sorti au vu de sa production face à des Australiens certes généreux dans l'effort mais guère dangereux en attaque. Mais après l'exploit de Messi, la bourde de Ryan: à la 57e minute en effet, le gardien australien a mal maitrisé une relance au pied devant Julian Alvarez qui lui a chipé le ballon et l'a glissé dans le but vide. 2-0. Les quarts de finale, dès lors, ne semblaient plus devoir échapper à la formation de Lionel Scaloni, à la maitrise technique a priori largement supérieure.

Erreur: à la 77e minute, alors que la rencontre s'était mise à ronronner, Craig Goodwin a réveillé tout le monde d'une frappe du gauche qu'Enzo Fernandez, le milieu de Benfica, a détourné dans son but ! La sérénité argentine est retombée d'un coup, d'autant que quatre minutes plus tard Aziz Behich a percé la défense des Ciel et Blanc avant de se faire contrer in extremis par un retour de Fernandez (81e). La fin de match est alors devenue folle avec plusieurs grosses occasions pour les Argentins, gâchées par Lautaro Martinez (89e, 90+3), ou sur une frappe superbe de Messi qui a frôlé la lucarne (90+4). Mais la meilleure a été pour la fin avec un sauvetage d'Emiliano Martinez devant le jeune (18 ans) Garang Kuol, entré en cours de seconde période. Un arrêt magnifique qui a valu au gardien d'Aston Villa d'être fêté comme un buteur par ses coéquipiers.

L'Argentine, championne du monde en 1978 chez elle et en 1986 au Mexique, atteint donc les huitièmes comme en 2018 en Russie, où elle avait chuté contre la France. Mais cette fois, pour sa dernière Coupe du monde, Lionel Messi entend bien aller au bout de l'aventure, histoire d'obtenir le sacre suprême à 35 ans. Et de rejoindre Diego Maradona au panthéon des dieux du football argentin.