Coupe du Monde 2022 - Maroc : Ziyech et Hakimi en tête de liste

"Il y a eu des décisions qui ont été prises... Il y aura beaucoup de déçus et beaucoup d'heureux. Nous avons beaucoup travaillé sur cette liste avec le staff, c'est la meilleure possible", a assuré Regragui avant de nommer les 26 joueurs retenus pour le Mondial. "On veut faire quelque chose de grand. On espère que chaque Marocain sera derrière nous pour nous soutenir", a-t-il ajouté. Le milieu offensif Hakim Ziyech, qui avait mis sa carrière internationale entre parenthèses en raison d'une brouille avec l'ancien sélectionneur Vahid Halilhodzic, fait son retour. "Coach Vahid" a été évincé en août de son poste en raison "des divergences de points de vue" avec la Fédération marocaine (FRMF), qui était favorable à un retour de Ziyech. Walid Regragui, ancien international passé par plusieurs clubs français, lui a succédé fin août.

Abderrazak Hamed Allah, joueur du club saoudien Al Ittihad, fait aussi figure de revenant dans la liste des Lions de l'Atlas, après une absence de trois ans. Regragui a par ailleurs convoqué pour la première fois le prometteur milieu de terrain Bilal El Khannouss, qui évolue au club belge du KRC Genk. Le milieu offensif de l'Olympique de Marseille Amine Harit est aussi logiquement dans le groupe. Le sélectionneur marocain a en revanche fait le choix d'écarter le trio d'attaquants Ryan Mmaee (Ferencváros/HUN), Munir El Haddadi (Getafe/ESP) et Ayoub El Kaabi (Hatayspor/TUR). Au Qatar, Ziyech, Hakimi et leurs coéquipiers tenteront d'aller aussi loin que leurs prédécesseurs de 1986, lorsque le Maroc avait été la première équipe africaine de l'histoire à atteindre un 8e de finale du Mondial. Versé dans le groupe F, il affrontera la Croatie, la Belgique et le Canada.

Gardiens (3): Yassine Bounou (Séville FC/ESP), Munir Mohamedi (Al Wehda La Mecque/KSA), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)

Défenseurs (8): Achraf Hakimi (Paris SG/FRA), Noussair Mazraoui (Bayern Munich/GER), Nayef Aguerd (West Ham/ENG), Badr Benoun (Qatar SC), Romain Saïss (Besiktas/TUR), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca), Jawad El Yamiq (Valladolid/ESP), Achraf Dari (Brest/FRA)

Milieux (6): Sofyan Amrabat (Fiorentina/ITA), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria/ITA), Selim Amallah (Standard de Liège/BEL), Azzedine Ounahi (SCO Angers), Bilal El Khannouss (KRC Genk/BEL), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca)

Attaquants (9): Hakim Ziyech (Chelsea/ENG), Amine Harit (Marseille/FRA), Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna/ESP), Zakaria Aboukhlal (Toulouse FC/FRA), Sofiane Boufal (SCO Angers), Ilias Chair (Queens Park Rangers/ENG), Youssef En-Nesyri (Séville FC/ESP), Walid Cheddira (Bari/ITA/D2), Abderrazak Hamed Allah (Ittihad FC/KSA)