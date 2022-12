Coupe du Monde 2022 : Luka Modric, la qualification ou la retraite

A 37 ans, Modric compte mettre un terme à sa carrière internationale après le Mondial au Qatar. "Je suis conscient d'avoir un certain âge. Ce sera mon dernier tournoi avec la Croatie", a-t-il expliqué. Il ne reste donc plus que quatre matches au maximum pour profiter du génie de Modric, plus de quinze ans après ses premières apparitions en Coupe du monde, en 2006, comme remplaçant. La Croatie était alors sortie sans gloire du Mondial allemand dès les phases de poules, après un nul contre l'Australie (2-2) et deux exclusions de joueurs croates.

Depuis, les Vatreni (les Ardents), demi-finalistes en 1998, sont redevenus une puissance respectée du football mondial. Et ce petit pays de 6 millions d'habitants le doit en très grande partie à Modric, milieu d'exception. Un destin hors norme pour un gamin qui, pendant la guerre d'indépendance de Croatie, a dû fuir la maison familiale de Modrici, un village situé sur les pentes du massif de Velebit, qui surplombe l'Adriatique, où vivait son grand-père, un autre Luka Modric, tué par les forces serbes dans les premiers mois du conflit (1991-1995) qui fera quelque 20.000 morts. Alors âgé de six ans, Luka Modric fuit avec sa famille à 40 kilomètres, dans la belle ville côtière de Zadar, sur l'Adriatique. C'est là, dans le fracas des bombes qui s'abattent sur le petit port, que va éclore l'un des meilleurs footballeurs de sa génération, le seul à avoir troublé l'hégémonie que Messi et Ronaldo exercent entre 2008 et 2021 sur le Ballon d'Or, qui récompense le meilleur joueur du monde.

"Il était une idole pour ceux de sa génération"

En 2018, c'est la consécration. Modric est désigné Ballon d'or, au terme d'une année où il a atteint la finale de la Coupe du monde (perdue contre la France 4-2) et remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid. "Je suis triste qu'il n'ait pas eu l'occasion de voire ne serait-ce qu'un peu de ce que j'ai accompli", a récemment déclaré Modric, évoquant le souvenir de son grand-père, à la chaîne de télévisions de la Fifa. Dès ses débuts à Zadar, son talent attire l'attention. "J'avais entendu parler d'un petit garçon hyperactif qui, dans un couloir d'hôtel ne cessait de taper dans un ballon et dormait avec", se souvenait avant le Mondial-2018 Josip Bajlo, alors entraîneur du NK Zadar.

Le talent du garçon apparaît comme une évidence: "Il était une idole pour ceux de sa génération, un leader, un chouchou. Les enfants voyaient déjà en lui ce que nous voyons aujourd'hui", poursuivait le formateur. Le phénomène éclot dans une ambiance terrifiante: "C'est arrivé des millions de fois que les bombes se mettent à tomber alors que nous allions à l'entraînement, nous forçant à courir vers les abris", se souvient Marijan Buljat, un camarade de Luka Modric, également formé au NK Zadar.

Entre Skoblar et Subasic

Ancien professionnel, Buljat est convaincu qu'en lui forgeant une grande force de caractère, les rigueurs de cette période furent "un des facteurs qui ont contribué (...) à ce qu'il devienne un des meilleurs joueurs du monde". Le NK Zadar est un club réputé pour sa formation. Josip Skoblar, le légendaire buteur de l'Olympique de Marseille, ou encore les internationaux Sime Vrsaljko, Dado Prso et Danijel Subasic, en sont sortis. Mais aux yeux des supporters, Luka Modric a un statut à part, même s'il n'a jamais porté le maillot de l'équipe professionnelle: il est parti au Dinamo Zagreb, le grand club croate, alors qu'il avait 15 ans. De Zagreb, son parcours l'a conduit ensuite à Londres où il porte le maillot de Tottenham (2008-2012) puis à Madrid où il rejoint le Real. Depuis, Modric a remporté avec le club madrilène cinq fois la Ligue des champions et a prolongé son contrat avec les Merengue jusqu'en 2023.

Dernière avec la Croatie

Son immense popularité en Croatie a été brièvement ternie en 2017 par un scandale de corruption qui a ébranlé le football croate. Il est soupçonné d'avoir livré un faux témoignage lors du procès de Zdravko Mamic, accusé de malversations sur des transferts - dont celui de Modric du Dinamo Zagreb à Tottenham. Sa déposition semblait de nature à partiellement disculper Mamic, honni de nombreux supporteurs croates qui l'accusent d'avoir mis le football de leur pays en coupe réglée. Modric est inculpé de faux témoignage, délit passible de cinq ans de prison, mais les charges sont rapidement abandonnées. Et tout est désormais oublié, depuis l'épopée de 2018.