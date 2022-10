On le savait, cette Coupe du monde au Qatar programmée entre automne et hiver (20 novembre-18 décembre) allait bouleverser les habitudes des footballeurs. À commencer par les blessures, même pas gravissimes, suffisantes pour vous faire rater la plus grande compétition du ballon rond. Et l'équipe de France n'est pas épargnée dans ce secteur depuis quelques semaines. Au-delà du forfait entendu du milieu de terrain N'Golo Kanté et celui annoncé pour Boubacar Kamara, le sélectionneur Didier Deschamps doit faire face aux incertitudes concernant d'autres Bleus avant de dévoiler sa liste le 9 novembre.

Dans les temps



Paul Pogba, Mike Maignan et Raphaël Varane sont blessés ou en phase de reprise. Comment anticiper ce que sera leur état de forme quand les Bleus embarqueront pour le Qatar ? Lucas Digne, lui aussi sur le flanc, a donné quelques signes encourageants, rapporte L'Equipe. Victime d'une fracture de fatigue à une cheville il y a plus d'un mois, le latéral gauche d'Aston Villa pourrait revenir en jeu samedi contre Newcastle. L'ancien Barcelonais et Lillois se trouve en concurrence notamment avec Lucas Hernandez... blessé depuis le 13 septembre.