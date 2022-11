Coupe du Monde 2022 : L'Iran peut-il briser son plafond de verre ?

Plus que six jours avant le début de la Coupe du monde au Qatar et les sélections s'apprêtent désormais à atterrir au sein du pays du Golfe afin de se préparer pour lancer leur tournoi. Tandis que certaines sont déjà présentes, d'autres vont arriver dans les prochaines heures et l'excitation monte petit à petit pour chacun des pays qualifiés pour cette Coupe du monde 2022.

Et notamment pour l'Iran qui s'apprête à disputer le sixième Mondial de son histoire. La sélection iranienne va vivre une troisième Coupe du monde successive. La sélection asiatique qui a vécu sa première Coupe du Monde en 1978 est désormais une habituée de la plus grande épreuve de football du monde. Elle espère cette année pouvoir enfin briser son plafond de verre, à savoir franchir le cap du premier tour.



Enfin les 8es de finale pour l'Iran ?

L'Iran commence à se faire un nom au sein de la Coupe du Monde avec désormais une sixième participation à un Mondial. Seulement, la "Team Melli" n'a encore jamais réussi à franchir le cap du premier tour et cela va être l'objectif numéro 1 des hommes de Carlos Queiroz. Avec le Portugais à la tête de l'équipe, l'Iran va avoir à cœur de réaliser une belle surprise dans le groupe B composé de l'Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis. Les Iraniens ont de quoi y croire au vu du visage affiché lors des deux dernières Coupe du Monde. Ainsi, en 2014, c'était Lionel Messi qui avait brisé les rêves de la sélection asiatique, alors qu'en 2018, l'Iran avait montré un très beau visage avec une victoire face au Maroc (1-0), avant une courte défaite face à l'Espagne (0-1) puis un match nul contre le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-1). La Perse veut cette fois-ci faire tomber des belles sélections dans son groupe B dans le but de se qualifier pour le premier 8e de finale de Coupe du Monde de son histoire.

Le défi sera bien évidemment immense lors de ce Mondial, mais étant donné que cette Coupe du Monde ne va ressembler à aucune autre, avec un tournoi disputé pour la première fois en hiver, l'Iran a toutes ses chances de créer la surprise. Première nation de la zone Asie à composter son billet pour cette Coupe du Monde, la sélection iranienne veut prouver et entrer dans la cour des grands. Pour cela, il va falloir s'appuyer sur la défense qui a fait belle impression lors des matchs de qualification. En 18 rencontres, seulement huit buts ont été encaissés par l'Iran et cela démontre tout le beau potentiel défensif de cette sélection d'Asie. Et alors que sur le terrain, l'Iran a de quoi y croire, il ne va pas falloir négliger l'apport des supporters de la sélection. Ces derniers, du fait de la proximité avec le Qatar, devraient être présents en nombre pour soutenir les partenaires de Sardar Azmoun.

Azmoun doit porter sa sélection

C'est bien l'attaquant du Bayer Leverkusen qui sera la star numéro 1 de cette sélection au Qatar. L'attaquant de 27 ans est bien connu de certains supporters français puisqu'il avait failli rejoindre l'Olympique Lyonnais la saison dernière. Seulement, ce transfert n'a jamais eu lieu et l'Iranien s'est finalement engagé avec le Bayer en Allemagne. Auteur de 41 buts en 65 matchs avec sa sélection, Azmoun est le fer de lance de l'équipe et il va être scruté de près au Qatar. Car si qualification de l'Iran il y a pour les 8es de finale, alors Azmoun sera très probablement un des grands acteurs de ce tour de force.

La star de la Team Melli sera également bien assisté puisque des jeunes promesses iraniennes seront présentes au Qatar, avec notamment Amirhossein Hosseinzadeh. Le joueur de 21 ans a fait ses grands débuts en mars dernier avec un Dragan Skocic, alors sélectionneur de l'Iran à ce moment-là, ayant décidé de le lancer au sein de la Team Melli. Star dans son pays puisqu'il évolue au sein de l'Esteghlal FC, Hosseinzadeh va tâcher de se révéler aux yeux du monde entier et d'aider au mieux Azmoun à qualifier l'Iran pour les 8es de finale. Le jeune milieu offensif a tout à prouver, mais quoi de mieux qu'un Mondial pour avoir toutes les caméras braquées sur soi ? À lui de saisir sa chance !

On peut également citer l'attaquant Mehdi Taremi qui sera un atout de poids pour la Perse étant donné que ce dernier évolue du côté du FC Porto. Aujourd'hui âgé de 30 ans, Taremi brille cette saison avec le club portugais où il a inscrit 6 buts et délivré cinq passes décisives en 13 matchs de championnat, mais également 5 buts et 2 passes décisives en 5 matchs de Ligue des Champions. Sûrement dans la forme de sa vie, il veut également briller au Qatar et son aide sera précieuse en vue de terminer à l'une des deux premières places du groupe B.

L'Iran débarque en outsider dans un groupe B ouvert

Un groupe B qui s'annonce plus que jamais ouvert avec l'Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis. Bien que les Three Lions apparaissent comme les favoris du groupe, leur forme en 2022 laisse à désirer avec aucune victoire lors de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Relégué en Ligue B après avoir terminé dernière de son groupe, l'Angleterre de Gareth Southgate doit relever la tête et ainsi filer en 8e de finale. 4e du Mondial 2018 et finaliste de l'Euro 2020, la sélection anglaise sera attendue de pied ferme au Qatar et devra gérer dans ce groupe B. Mais attention car derrière, le Pays de Galles, les Etats-Unis et donc l'Iran apparaissent tous sur un pied d'égalité. Bien qu'on pourrait penser que la sélection emmenée par Gareth Bale soit considérée comme la favorite pour la 2e place, l'Iran et la Team USA auront toutes leurs chances pour se qualifier.

Avec la nomination de Carlos Quiroz en septembre à la place de Dragan Skocic, qui avait connu un conflit avec certains joueurs de la sélection, l'Iran apparaît comme un outsider plus que crédible à la qualification pour la phase finale du Mondial et l'apport des supporters au Qatar sera crucial. Cette année, et plus que jamais, le Mondial devrait être très ouvert et c'est sûrement maintenant ou jamais que l'Iran doit briser son plafond de verre afin d'atteindre le tour suivant d'une Coupe du monde. Après cinq essais infructueux, le sixième sera-t-il le bon ? La question est pour le moment sans réponse et on a déjà hâte de pouvoir suivre la Perse lors de ce Mondial. Cette dernière débutera le 21 novembre contre l'Angleterre, avant d'affronter le Pays de Galles le 25 et de terminer par un match plus que symbolique au niveau géopolitique face aux Etats-Unis le 29 novembre. Après un affrontement en France lors du Mondial 1998, les deux sélections se retrouvent et on ne peut qu'attendre ce match avec impatience. Les Iraniens s'imposeront-ils de nouveau comme il y a 24 ans ? Suspense...