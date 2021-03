Coupe du Monde 2022 : Les Pays-Bas se reprennent

Les Pays-Bas n'avaient pas le choix : il leur fallait se relancer face à la Lettonie samedi, après leur revers en Turquie mercredi (4-2). C'est chose faite, avec une manière plus nette que ce que le score de 2-0 veut bien dire. En effet les Néerlandais, emmenés par Memphis Depay, ont fait le siège du but adverse quasiment de la première à la dernière minute. Dans la première demi-heure, c'est d'abord Davy Klaassen qui était à deux doigts d'ouvrir le score, dont la deuxième par une tête à bout portant sur la barre (6eme, 26eme). Puis Steven Berghuis, d'une remarquable frappe enveloppée à l'entrée de la surface rappelant celle d'Antoine Griezmann contre l'Ukraine, a permis aux Oranje de ne pas gamberger trop longtemps (1-0, 32eme).



Avant la pause, Depay n'a pas réussi à cadrer (36eme) et Luuk de Jong, à son tour, a fracassé la barre de la tête (40eme). Et au retour des vestiaires, après un énorme cafouillage non converti (55eme), l'attaquant de Séville a cette fois trouvé la mire - toujours du crâne - sur un corner (2-0, 69eme). Klaassen a encore tenté sa chance (72eme), de même que Depay (77eme), et les Néerlandais ont terminé avec un total assez ahurissant de 37 tirs. Les Lettons ont trouvé le poteau sur leur seule vraie incursion, en contre, en fin de partie (85eme), mais un but aurait été injuste pour les Pays-Bas. Et leurs supporters, puisqu'ils étaient 5 000 autorisés à assister à la rencontre à Amsterdam ! Il faudra cravacher derrière la Turquie, encore victorieuse chez la Norvège (0-3) d'Erling Haaland.