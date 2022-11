Coupe du Monde 2022 : Les Pays-Bas prêts à retrouver les sommets ?

Les Pays-Bas sont de retour en Coupe du Monde ! Après une édition 2018 où les Oranje n'avaient pas réussi à se qualifier pour la Russie, la sélection dirigée par Louis Van Gaal fait son grand retour. Avec un sélectionneur déjà présent lors de la belle épopée de 2014 au Brésil, où les Pays-Bas avaient terminé à la 3e place, la sélection néerlandaise peut y croire au Qatar. Mais la prudence reste de mise alors que les Pays-Bas restent sur plusieurs années d'errance, surtout après l'échec de l'Euro 2021...



Les Pays-Bas doivent redresser la tête

Les Pays-Bas arrivent au Qatar avec l'étiquette d'outsider, chose impensable il y a encore quelques années. Au Mondial 2010, la sélection néerlandaise avait perdu de peu en finale face à l'Espagne lors des prolongations (1-0, but d'Iniesta). Le Mondial 2014 s'était ensuite terminé à la 3e place. Mais les Bataves ont ensuite plongé dans une spirale négative. Des absences répétées lors de l'Euro 2016 et le Mondial 2018 avant de revenir dans la lumière lors de l'Euro 2020. Les Oranje finiront par être éliminés chez eux à Amsterdam par la République Tchèque en 8es de finale (2-0).

Louis Van Gaal est revenu aux affaires pour la troisième fois sur le banc des Pays-Bas après un premier mandat de 2000 à 2001 puis un deuxième de 2012 à 2014. De ce fait, cela pourrait aider les partenaires de Virgil Van Dijk et Memphis Depay à créer la surprise en allant loin dans la compétition. Il faudra tout de même faire attention au piège de la facilité dans un groupe A où les Bataves sont donnés favoris devant le Sénégal, l'Équateur et le Qatar, pays hôte.

Van Dijk, Depay, de Jong, de Ligt, que du beau monde

Pour ce retour en Coupe du Monde, les Orange affichent un sacré effectif, composé de plusieurs stars et notamment Virgil Van Dijk. Le roc de Liverpool, capitaine de la sélection, devra porter les Pays-Bas très loin dans ce Mondial. Tout comme Memphis Depay attendu au tournant. Présent en sélection depuis 2013, il a connu une année 2021 tout simplement exceptionnelle avec son pays puisqu'il avait inscrit 14 buts, ce qui n'était encore jamais arrivé dans l'histoire de la sélection. Citons aussi Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt ou encore Luuk de Jong et Daley Blind. Ces joueurs expérimentés seront accompagnés par de jeunes pépites sur lesquels les Oranje comptent beaucoup.

Ryan Gravenberch en premier lieu. Le milieu de terrain (20 ans) du Bayern Munich, formé à l'Ajax Amsterdam, compte prouver qu'il est un pur talent en devenir. Xavi Simons, appelé pour la première fois en sélection, ancien du PSG, est parti au PSV Eindhoven l'été dernier, s'éclate désormais dans son pays natal. Quant à Nathan Aké, le défenseur de Manchester City, ce Mondial peut déjà lui permettre de se placer parmi les plus grands de sa génération. Plus globalement, les Pays-Bas paraissent armés sur toutes les lignes.

Un statut de favori à assumer dans le groupe A

Les Pays-Bas ne devront pas arriver au Qatar avec un excès de confiance, surtout au vu du groupe dans lequel les Bataves sont tombés. Placés dans la poule A avec le Sénégal, champion d'Afrique en titre, le Qatar, pays hôte, et l'Équateur, les Oranje auront un statut de favori à assumer. Ce statut pourrait même vite voler en éclats s'ils vennaient à perdre leur premier match face aux hommes d'Aliou Cissé. Car face au Sénégal, autre outsider de la compétition et qui désire devenir le premier pays africain à atteindre le dernier carré d'un Mondial, une défaite pourrait être très difficile à gérer. En cas de succès face aux Lions de la Teranga, les Bataves pourraient ensuite y voir plus clair en vue de la première place.