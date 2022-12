Coupe du Monde 2022 : Les compositions officielles de France-Angleterre

Le capitaine des Bleus, qui dépasse Lilian Thuram dans le classement des internationaux français les plus capés, guide un "onze" de départ identique à celui du huitième de finale contre la Pologne (3-1), avec le quatuor offensif habituel composé de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud. En défense centrale, Raphaël Varane et Dayot Upamecano tenteront de contenir l'armada offensive anglaise représentée samedi par Bukayo Saka, Phil Foden et le capitaine Harry Kane. Sur les côtés, Jules Koundé et Theo Hernandez sont titulaires, comme Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni au milieu. Tchouaméni et Koundé seront suspendus pour une éventuelle demi-finale s'ils écopent d'un carton jaune samedi.

Côté anglais, Marcus Rashford est sur le banc, comme Raheem Sterling, revenu vendredi au Qatar après avoir fait un détour par l'Angleterre pour soutenir sa famille victime d'un cambriolage. Le sélectionneur Gareth Southgate a maintenu une défense à quatre, avec Kyle Walker sur le côté droit pour tenter de contrer Mbappé.

Angleterre :

Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Saka, Kane (cap.), Foden

Sélectionneur: Gareth Southgate (ENG)

France :

Lloris (cap.) - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

Sélectionneur: Didier Deschamps (FRA)

Arbitre: Wilton Pereira Sampaio (BRA)