L'équipe de France de football, championne du monde en titre, a atterri mercredi à l'aéroport de Doha à six jours de ses débuts dans la Coupe du monde au Qatar. Les Bleus, qui avaient décollé mercredi matin de région parisienne, ont pris pied sur le tarmac de l'aéroport de Doha vers 19h30 locales, soit environ 17h30 heure de Paris. Ils entameront mardi prochain face à l'Australie la défense de leur titre conquis en 2018 en Russie.

📸 Photo d’équipe avant le décollage pour la 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 ! 🌍 #FiersdetreBleus



𝘎𝘳𝘰𝘴𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘦́𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘊𝘩𝘳𝘪𝘴𝘵𝘰𝘱𝘩𝘦𝘳 💙 pic.twitter.com/V3CHt7LnJU — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2022

L'équipe de France, championne du monde, a pris ses quartiers mercredi soir à son hôtel de Doha, encouragée par les chants d'au moins 200 supporters venus l'accueillir à six jours de son entrée en lice, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le car des Bleus, aux couleurs bleu-blanc-rouge, a franchi vers 20h45 locales (18h45 à Paris), sans s'arrêter, la grande arche d'entrée de l'hôtel Al Messila, établissement cinq étoiles de l'ouest de Doha où les champions du monde passeront toute la compétition. Devant un important dispositif de sécurité, ils ont été soutenus, à leur arrivée, par de nombreux supporters, essentiellement des habitants, de diverses nationalités (Libanais, Indiens, Français).

Les mieux organisés et les plus bruyants furent quelques dizaines d'Indiens, équipés de drapeaux, tambours et autres trompettes tricolores, membres du groupe "French Football Fans Club India", suivi par 5.200 personnes sur Instagram et plus de 13.000 sur Facebook. "Kylian Mbappé, Kylian Mbappé !", ont-ils notamment chanté, suivis par plusieurs dizaines de fans venus célébrer cette arrivée. "Nous avons commencé à suivre l'équipe de France après 1998. Mais à l'époque, nous n'étions pas très nombreux", a raconté à l'AFP Fasalu Rahaman, un technicien de 36 ans. "On veut voir Mbappé, Benzema, Camavinga, Tchouaméni. Avec ces joueurs de grands clubs, nous allons battre toutes les équipes ! Mais Kanté et Pogba (absents sur blessure) vont nous manquer, c'est très triste", a-t-il repris, maillot tricolore sur le dos.

Beaucoup de Français ont également adressé leurs encouragements à leur équipe nationale, entonnant même la Marseillaise. "Pour moi, la Coupe du monde a toujours été un rêve, et là j'ai l'opportunité de voir mon pays jouer ici au Qatar, dans mon pays d'expatriation", s'enthousiasme auprès de l'AFP Nina-Lou Fanget, lycéenne de 18 ans vivant à Doha, qui trépigne d'impatience. "Pour nous, la Coupe du monde a déjà commencé depuis trois ans !" Un autre fan, Kylian Le Manach, Français né à Doha il y a 19 ans, "attendai(t) ce moment depuis longtemps", a-t-il assuré. "C'est que ce sera une grande réussite pour le Qatar, ça peut le faire avancer, l'ouvrir à beaucoup de gens", a repris le jeune homme.