Coupe du Monde 2022 : Les Bleus attaquaient de tous les côtés, l'Australie a craqué

Ce mardi soir l'équipe de France s'est imposée 4-1 contre l'Australie pour une entrée en lice parfaite dans la Coupe du Monde 2022. Les buts ont été inscrits par Adrien Rabiot, Kylian Mbappé et Olivier Giroud - auteur d'un doublé -. Retour sur ce qui a fait la victoire de l'équipe de France face à une Australie assez faible.

La France attaquait de partout

Malgré un début de match raté par l'équipe de France, sa puissance offensive semble être sa plus grande force dans ce début de compétition. Le quatuor composé d'Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé a impressionné. À cela, on peut ajouter les dépassements de fonction d'Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. La défense australienne n'a jamais su où donner de la tête. L'attaquant du Paris-Saint-Germain Kylian Mbappé, et celui du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, n'ont jamais cessé de percuter et de provoquer leurs adversaires, ne leur laissant aucun répit. Trois des quatre buts de l'équipe de France sont d'ailleurs venus des côtés. Le deuxième provient d'une combinaison entre Adrien Rabiot et le joueur formé à l'AS Monaco, le troisième provient d'un sublime centre d'Ousmane Dembélé. Enfin, le quatrième vient d'une accélération et d'un centre parfait de celui que l'on surnomme "Kyk's". De plus, trois des quatre buts ont été inscrits de la tête.

Si Olivier Giroud a été parfait dans le rôle de finisseur et d'aspiration des défenseurs, le joueur dont on a moins parlé ce mardi soir est Antoine Griezmann. Pourtant, l'attaquant de l'Atletico Madrid a réalisé une grande performance dans le cœur du jeu français. Son rôle s'apparentait d'une manière assez proche à celui d'un Kevin de Bruyne à Manchester City avec une faculté à toujours être disponible pour ses coéquipiers, ainsi qu'à se retrouver aussi bien dans la surface de réparation adverse, qu'au pressing en phase défensive. Il ne lui a manqué qu'à être décisif pour sublimer sa prestation.

Konaté-Upamecano, une solidité à toute épreuve

Si c'était l'interrogation de la soirée, la charnière centrale composée d'Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano a donné largement satisfaction. Abandonnée par ses latéraux sur le but encaissé, elle a ensuite tenu la baraque. Leur performance - ainsi que celle globale des Bleus - a permis à l'équipe de France de ne concéder que quatre tirs durant l'intégralité de la rencontre. Habitués à jouer ensemble lorsqu'ils évoluaient à Leipzig, les deux joueurs ont grandement donné satisfaction et vont peut-être donner des maux de tête à Didier Deschamps quant à un possible retour de Raphaël Varane dans le onze titulaire.

Ils ont tous les deux été très actifs avec plus de 110 ballons touchés chacun, et une moyenne d'environ 90% de passes réussies. Ibrahima Konaté a remporté les sept duels auxquels il a participé (quatre aériens et trois au sol) tandis que son compère n'en a perdu qu'un seul (5/5 au sol, 3/4 aériens). Leur performance pourrait leur permettre d'être de nouveau titulaire ensemble contre le Danemark, malgré le retour possible de Raphaël Varane.