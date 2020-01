Djamel Belmadi ne s'interdit rien. Et surtout pas de rêver. Le sélectionneur de l'Algérie l'a démontré cette semaine au moment d'évoquer la Coupe du Monde 2022. « Quand on aura fait le travail, qu'on se sera qualifié, l'objectif sera de la gagner, a déclaré le technicien, invité de Canal+ Afrique. On va maintenant parler sérieusement, l'objectif ne sera pas de participer, pas de faire juste ce que l'on peut, ça sera de tout donner et de croire en l'impossible. Les joueurs ne se fixent aucune limite. »

Djamel Belmadi : « Devenir la meilleure équipe algérienne de tous les temps »



Vainqueurs de la CAN et invaincus en 2019, les Fennecs de Djamel Belmadi entendent bien continuer sur cette lancée cette année. « C'est très important pour moi de rester invincible, ça veut dire qu'on est en progression, qu'on est une équipe redoutée, a indiqué l'ancien de l'OM. La réalité du football aujourd'hui c'est le pragmatisme, ce n'est pas juste avoir un jeu de qualité... On peut devenir la meilleure équipe algérienne de tous les temps. » A bon(s) entendeur(s)...