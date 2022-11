Coupe du Monde 2022 - Les 26 Allemands connus avec la surprise Götze !

"Héros de Rio" en 2014 pour toute l'Allemagne, Götze n'avait plus été appelé en sélection depuis le 14 novembre 2017 et un match nul en amical contre la France (2-2). Le joueur de Francfort fait partie de la liste de 26 joueurs de Flick, tout comme Thomas Müller, Manuel Neuer et Matthias Ginter, les quatre rescapés du sacre au Brésil il y a huit ans. Flick a retenu dans sa liste trois gardiens, dont Manuel Neuer, complètement remis de sa blessure à l'épaule gauche qui l'a éloignée des terrains pendant quatre semaines au mois d'octobre, faisant craindre le pire pour le mur du Bayern Munich, qui disputera ainsi sa quatrième Coupe du monde après 2010, 2014 et 2018.

En attaque, alors que l'avant-centre de la Nationalmannschaft Timo Werner s'est blessé il y a huit jours et a dû renoncer au tournoi au Qatar, Hansi Flick a fait appel à deux novices en sélection: le presque trentenaire du Werder Brême Niclas Füllkrug, et le "teenager" Youssoufa Moukoko du Borussia Dortmund, plus jeune joueur allemand appelé pour disputer un Mondial. Füllkrug réalise une première moitié de championnat en fanfare avec Brême, deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière l'international français Christopher Nkunku, alors que Moukoko, natif de Yaoundé et qui fêtera ses 18 ans le jour du match d'ouverture entre l'Equateur et le Qatar, brille avec les Jaune et Noirs de Dortmund.

Parmi les grands absents, outre Werner opéré de la cheville gauche, Marco Reus est insuffisamment remis de sa blessure mi-septembre à la cheville droite et manquera un deuxième Mondial après 2014 à cause d'une blessure. De son côté, le défenseur central de Dortmund Mats Hummels n'a pas été pris, sur choix de Flick. Championne du monde en 2014, l'Allemagne est en quête d'une cinquième étoile au Qatar. Elle reste toutefois sur des éliminations précoces à la Coupe du monde 2018 en Russie dès le 1er tour, et à l'Euro-2020 l'été dernier en 8e de finale contre l'Angleterre. Vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern, Hansi Flick s'apprête à disputer son premier grand tournoi avec la sélection allemande, lui qui a succédé à Joachim Löw à l'été 2021 après avoir été son adjoint pendant huit ans, de l'automne 2006 à l'été doré 2014.

La liste :

Gardiens de but (3): Manuel Neuer (Bayern Munich/GER), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/ESP), Kevin Trapp (Eintracht Francfort/GER)

Défenseurs (9): Armel Bella Kotchap (Southampton/ENG), Matthias Ginter (Fribourg/GER), Christian Günter (Fribourg/GER), Thilo Kehrer (West Ham/ENG), Lukas Klostermann (RB Leipzig/GER), David Raum (RB Leipzig/GER), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/GER), Niklas Süle (Borussia Dortmund/GER)

Milieux de terrain (8): Julian Brandt (Borussia Dortmund/GER), Leon Goretzka (Bayern Munich/GER), Mario Götze (Eintracht Francfort/GER), Ilkay Gündogan (Manchester City/ENG), Kai Havertz (Chelsea/ENG), Joshua Kimmich (Bayern Munich/GER), Jamal Musiala (Bayern Munich/GER), Thomas Müller (Bayern Munich/GER)

Attaquants (6): Karim Adeyemi (Borussia Dortmund/GER), Niclas Füllkrug (Werder Brême/GER), Serge Gnabry (Bayern Munich/GER), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach/GER), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund/GER), Leroy Sané (Bayern Munich/GER)