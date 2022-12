Vendredi dernier, le Brésil de Tite a été éliminé dès les quarts de finale de la Coupe du Monde. Battus par la Croatie aux tirs au but, les Brésiliens menaient pourtant 1-0 après le but de Neymar à la 106ᵉ minute (pendant les prolongations). Cependant, un but de Petkovic a permis aux Croates d'arracher une séance de tirs au but conclue par un penalty sur le poteau de Marquinhos. Après l'élimination de la Seleçao, Tite a annoncé son départ de la tête des Auriverdes.

Ces derniers jours, les noms d'un potentiel remplaçant ont fusé, notamment ceux de deux très grands entraîneurs en poste. Carlo Ancelotti et Pep Guardiola ont été annoncés par divers médias. Ce lundi, la Fédération Brésilienne de Football a tenu à remettre les choses à l'endroit, annonçant qu'aucun sélectionneur n'avait été choisi pour le moment. "La Confédération brésilienne de football (CBF) réaffirme que le président de l'entité, Ednaldo Rodrigues, n'a nommé ni autorisé personne de la confédération (vice-présidents, directeurs, cadres ou employés) ou de l'extérieur de la confédération (présidents de fédérations ou dirigeants de clubs) de rechercher, au nom de la Présidence, tout entraîneur ou professionnel du football pour composer l'équipe qui travaillera avec l'équipe brésilienne de football masculin. […] L'annonce du nouvel entraîneur et de la commission technique ne se fera qu'en janvier 2023."

Le Président de la Fédération, Ednaldo Rodrigues a aussi tenu à préciser certaines choses. "Je n'en parle même pas à ma famille. Par conséquent, aucun administrateur ou employé de la CBF n'est autorisé à s'exprimer sur l'avenir de la sélection. Quiconque en parle ne dira pas la vérité, en plus de nuire au travail de la presse et de désinformer les fans. C'est irrespectueux. L'ensemble du processus se fera avec une totale impartialité, le temps et l'étude nécessaire."