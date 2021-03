Coupe du Monde 2022 : Le Portugal et la Belgique accrochés

La Belgique et le Portugal avaient bien débuté leur campagne de qualification en s'imposant respectivement face au pays de Galles (3-1) et à l’Azerbaïdjan (1-0) lors de la première journée de cette course au Mondial 2022. Pour leur deuxième sortie, les deux pays n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse de la République Tchèque (1-1) et de la Serbie (2-2). De son côté, la Turquie a offert un nouveau récital offensif en allant torpiller la Norvège (0-3).



Privés de plusieurs cadres, les Belges ont énormément souffert face aux Tchèques et ont logiquement été menés au score avant de revenir in extremis à hauteur. La chance a également souri aux hommes de Roberto Martinez qui ont vu leurs adversaires toucher du bois dans les ultimes secondes, tandis que Thibaut Courtois a réalisé quelques parades décisives pour réussir à sauver les meubles (1-1). Au classement du groupe E, les Diables Rouges reculent au deuxième rang, devancés par les Tchèques à la différence de buts.

Le Portugal toujours aussi fébrile Pour le Portugal, pas mieux au terme d'un match à deux vitesses face à la Serbie. Alors qu'ils menaient de deux buts grâce au doublé de Diogo Jota en première période, les Lusitaniens ont craqué à deux reprises lors du second acte, pour finalement partager les points avec leurs hôtes du jour (2-2). Après son triste succès lors de la première journée, le Portugal ne rassure pas vraiment et se retrouve deuxième de la poule A, juste derrière la Serbie, là encore à la différence de buts.