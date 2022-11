Coupe du Monde 2022 : Le Pays de Galles est de retour après 64 ans d'absence

Le Pays de Galles enfin de retour au sein d'un Mondial ! Après soixante-quatre ans d'attente, les Gallois effectuent un retour en force en Coupe du Monde et ils vont tenter d'aller le plus loin possible lors de ce Mondial 2022 au Qatar. Pour la génération Gareth Bale, cette Coupe du Monde s'annonce comme un réel défi. Alors que pour la première fois de son histoire, le Mondial aura lieu en hiver, les sélections "surprises" savent qu'elles peuvent réaliser un gros coup et les Dragons sont évidemment concernés. Après avoir manqué de peu la Coupe du Monde en 2018 en Russie, le Pays de Galles sera cette fois-ci présent et cela pourrait être plaisant à voir.



Les Dragons sont en feu pour ce Mondial au Qatar

Après avoir réussi à se qualifier pour le premier Euro de leur histoire en 2015, les Dragons avaient connu un merveilleux tournoi en 2016 en France. Ainsi, sous l'impulsion d'un Gareth Bale éclatant, le Pays de Galles s'était hissé en demi-finale et avait été battu par le futur lauréat portugais. Après ce très bon tournoi, les regards avaient changé au sujet de la sélection galloise et cette dernière avait été forcément plus attendue lors des qualifications pour le Mondial 2018. Un tournoi qu'elle ne verra finalement pas après avoir manqué le train de très peu. Mais le Pays de Galles avait su rebondir en 2020 avec une nouvelle qualification à l'Euro, où la porte avait été prise en 8es de finale cette fois-ci.

Mais qu'importe, car l'objectif de la sélection était bien évidemment cette qualification à la Coupe du Monde 2022 et cela a été validé après en être passé par des barrages. D'abord victorieux de l'Autriche en mars (2-1), le Pays de Galles avait ensuite fait subir sa loi à une Ukraine qui voulait rendre fière tout un peuple, mais qui n'a pu se qualifier pour la Coupe du Monde après une défaite 1-0 en juin dernier. Pour le Pays de Galles, la fin d'une longue, très longue, attente de 64 ans venait de prendre fin et la bande de Gareth Bale pouvait laisser éclater sa joie.

Gareth Bale veut briller cet hiver



Pour créer la surprise, le Pays de Galles va bien évidemment compter sur sa star : Gareth Bale. L'attaquant évolue désormais au Los Angeles FC, où il vient de décrocher son premier titre de champion de MLS. L'ancien joueur du Real Madrid, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, ne devrait pas brandir la Coupe du monde le 18 décembre prochain à Doha, sauf énorme surprise. Mais il sait qu'il peut mener les siens très loin et ainsi offrir une belle aventure à tout un peuple. Ayant la confiance absolue de son sélectionneur Robert Page, qui a pris la suite de Ryan Giggs avant l'Euro 2020 pour mener les Dragons à un 8e de finale, Bale va pouvoir tout donner et il ne sera pas seul en vue de réussir un parcours de renom.

Car la star des Rouges et Verts va être accompagnée de joueurs confirmés comme le milieu de terrain Aaron Ramsey. Désormais à l'OGC Nice, l'ancien d'Arsenal et de la Juventus de Turin reste un élément indispensable de la sélection et il pourrait encore rendre de beaux services au Qatar. Avec aussi Ben Davies, Wayne Hennessey ou Chris Gunter, qui est le recordman de sélections avec 109 capes au compteur, le Pays de Galles a de vieux briscards prêts à mener la sélection le plus haut possible. De belles pépites constituent aussi cet effectif et notamment Brennan Johnson, âgé de 21 ans et qui a déjà une dizaine de sélections à son actif. Le joueur de Nottingham Forrest réalise un bon début de saison avec le promu en Premier League et doit maintenant se révéler aux yeux du monde lors de cette grande compétition. Nul doute qu'il sera une pièce importante des Dragons lors de la compétition.



Un groupe assez ouvert pour les Gallois

Et alors que le Pays de Galles veut créer la surprise, cela va être totalement possible au vu du groupe dans lequel sont tombés les Dragons. Un groupe B très ouvert et composé de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Iran et donc de la sélection galloise. Cette dernière semble aujourd'hui la favorite pour prendre la deuxième place derrière l'Angleterre, mais tout est possible dans le football et il va falloir se méfier de la Team USA. Les Dragons doivent absolument prendre un bon départ lors de leur première rencontre face aux États-Unis le 21 novembre, avant d'affronter l'Iran le 25 et de terminer par un choc face au voisin anglais le 29 novembre. Ce match devrait être très suivi au vu de la proximité entre les deux sélections et il pourrait même être une finale pour la première place, dans le cas où les deux sélections remportent leurs deux premiers matchs.

Pour l'heure, les Gallois n'en sont pas là et il ne faudra pas être envahi par la pression de cette première Coupe du Monde depuis soixante-quatre ans. Car on sait que dans le football, tout va très vite et que les joueurs de Robert Page peuvent vite couler s'ils n'arrivent pas à se mettre au diapason d'une telle compétition. Avec une arrière-garde solide et des jeunes talents encadrés par de vieux briscards, le Pays de Galles a de beaux arguments pour se qualifier pour la phase finale. C'est en tout cas ce qui est attendu de la part des supporters des Dragons, excités comme jamais à l'idée de pouvoir enfin suivre à nouveau leur sélection au sein d'une telle compétition. Après avoir mis sur pause son histoire avec le Mondial depuis un quart de finale perdu face au Brésil en 1958, le Pays de Galles est prêt à appuyer de nouveau sur le bouton "play" et à émerveiller ses suiveurs.