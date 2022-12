Coupe du Monde 2022 : Le Paris SG profitera-t-il de la bonne forme de Messi et Mbappé lors du Mondial ?

Certes, la Ligue des champions, objectif majeur de QSI (Qatar Sports Investments) depuis le rachat de l'équipe en 2011, se dérobe toujours sous les pieds des Parisiens. Mais en attendant de soulever un jour la fameuse "Coupe aux grandes oreilles", les décideurs du PSG ont une certitude : quoi qu'il arrive, l'une de leurs vedettes sera sacrée championne du monde dimanche à Doha à l'issue du choc entre l'Argentine et la France.

Le président parisien Nasser Al-Khelaifi ne s'y est d'ailleurs pas trompé et crie déjà victoire avant même le dénouement du tournoi disputé "à la maison". "Je suis fier d'avoir deux joueurs, les deux meilleurs joueurs du monde, qui jouent la finale dans mon pays, c'est le meilleur scénario", a-t-il déclaré vendredi sur RMC, n'hésitant pas à qualifier le PSG de "meilleur club de cette Coupe du monde".

Pour Paris et le Qatar, difficile de trouver un storytelling aussi parfait. D'un côté, Lionel Messi, légende de la planète football en quête à 35 ans d'un premier sacre mondial qui pourrait l'élever au même niveau que le monument Diego Maradona. De l'autre, Kylian Mbappé, le prodige français qui marche allègrement sur les traces du Roi Pelé à seulement 23 ans. Quelle que soit l'identité du vainqueur, le PSG a déjà gagné son pari. D'autant que les deux joueurs sont à égalité en tête du classement des buteurs du Mondial-2022 avant cette finale, avec 5 buts chacun, et qu'ils sont favoris pour le titre de joueur du tournoi.

"Construire un récit"

"C'est une finale rêvée pour le PSG au niveau marketing, ils peuvent mettre en avant le fait d'avoir dans leurs rangs les deux meilleurs joueurs de la Coupe du monde. Ils peuvent construire tout un récit autour de cette finale et rayonner à travers la puissance de ces joueurs, qui sont des marques mondiales. Cela permet au PSG d'accroître son impact en terme d'image à l'échelle internationale", explique à l'AFP Raphaël Le Magoariec, spécialiste du Golfe et du sport à l'université de Tours. Selon le chercheur, il ne faut pas oublier que l'horizon du Qatar ne se limite pas à cette seule Coupe du monde. La prolongation en grande pompe de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, en dépit de la cour assidue du Real Madrid, était aussi une façon pour QSI de montrer que son investissement dans le PSG s'inscrivait dans la durée.

"Le Mondial n'est qu'une étape pour le Qatar, estime Le Magoariec. Sa politique sportive est l'un des instruments de sa politique étrangère. Le fait d'avoir Mbappé et d'investir autant d'argent sur le futur crack du foot mondial, c'est investir dans l'avenir et le tissu local de la région parisienne. En prolongeant Mbappé, le Qatar a voulu prouver qu'il restait pleinement engagé dans le projet PSG, même au-delà de 2022, et a envoyé un signe fort." Malgré les états d'âme du joueur, qui a fait part en octobre, selon plusieurs médias, de ses envies de quitter le club en raison de promesses non tenues de la part de la direction, le PSG n'est donc pas prêt de lâcher son attaquant.

Gérer la déception

"Il a un contrat", a d'ailleurs rappelé Nasser Al-Khelaifi vendredi, histoire de couper court aux velléités de départ supposées de sa star. L'avenir de Messi, arrivé en 2021 et dont l'engagement avec Paris se termine en fin de saison, devrait de son côté s'éclaircir après le Mondial. "Il est très heureux au club, il fait une grande saison avec nous et il s'est adapté au foot français. Je pense qu'il veut rester", a expliqué le président parisien.

Si le Mondial est un succès pour Paris et le Qatar, l'après-tournoi invite tout de même à la vigilance et les dirigeants devront veiller à ce que la déception du perdant ne vienne pas plomber la suite de l'exercice en cours, avec notamment ce rendez-vous crucial en huitième de finale de la C1 contre le Bayern Munich (14 février-8 mars). Neymar, le troisième larron de la "MNM", sorti en quarts de finale avec le Brésil, a déjà affirmé être "détruit psychologiquement". C'est le principal danger qui guette le PSG après cette finale tant espérée.