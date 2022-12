Le terme de la Coupe du Monde 2022 au Qatar se rapproche. La France, le Maroc, l'Argentine et la Croatie vont donc se disputer la victoire finale et l'un de ces pays sera sacré champion du monde 2022. Pour les arbitres, la conséquence principale de ces qualifications est simple : aucun d'entre eux possédant l'une des nationalités présentes dans le dernier carré ne pourra arbitrer dans le reste de la compétition. Clément Turpin et Stéphanie Frappart n'ont donc pas pu être retenus pour les quatre derniers matchs du mondial. L'Italien Daniele Orsato officiera lors de la première demi-finale entre l'Argentine et la Croatie mardi. Celui qui arbitra France-Maroc n'est pas encore connu.

Les arbitres toujours présents :

Abdulrahman Al-Jassim (Qatar), Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Émirats arabes unis), Mustapha Ghorbal (Algérie), César Arturo Ramos (Mexique), Ismail Elfath (États-Unis), Rafael Claus (Brésil), Wilton Sampaio (Brésil), Jesús Valenzuela (Venezuela), Anthony Taylor (Angleterre), Daniele Orsato (Italie), Danny Makkelie (Pays-Bas) et Szymon Marciniak (Pologne).