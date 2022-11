Coupe du Monde 2022 - Le Costa Rica ou l'outsider parfait dans le groupe de la mort au Mondial ?

Pour le Costa Rica, le tirage au sort du 1er avril dernier n'a pas été des plus cléments car les Ticos sont tombés dans le groupe de la mort, à savoir le groupe E composé de l'Espagne, de l'Allemagne et du Japon. Avec deux des trois derniers vainqueurs du trophée mais aussi le Japon, 8e de finaliste malheureux face à la Belgique en 2018, ce groupe s'annonce comme étant l'un, voire le, plus corsé de cette Coupe du monde 2022. Seulement, le Costa Rica sait que ce Mondial ne ressemblera à aucun autre du fait de la période à laquelle il se joue. Et cela peut être un gros avantage pour les hommes de Luis Fernando Suarez, prêts à créer une belle surprise et rééditer leur bel exploit de 2014 où ils avaient atteint les quarts de finale au Brésil.

Le Costa Rica ne part pas battu dans ce groupe de la mort

Pour ce petit pays composé de 5 millions d'habitants, le rêve va être permis durant ce Mondial 2022 car le Costa Rica peut s'appuyer sur son exploit de 2014. Cette année-là, les Ticos avaient tout simplement réussi à se sortir du groupe de la mort (décidément!) avec la première place obtenue devant l'Uruguay, 2e, l'Italie, 3e, et l'Angleterre, 4e. Autant dire un immense exploit déjà mais qui s'était poursuivi avec une qualification en quarts de finale après avoir vaincu la Grèce aux tirs au but. Finalement éliminé par les Pays-Bas, le Costa Rica avait fait vibrer ses habitants et ce rêve peut se rééditer lors de ce Mondial hivernal.



Car les partenaires de Keylor Navas savent qu'ils arrivent comme des outsiders dans un groupe où l'Espagne et l'Allemagne sont attendus comme des qualifiés pour les 8es de finale. Seulement, le football est vecteur de surprises et les Ticos ont bien l'intention de déjouer les pronostics. Après avoir obtenu sa qualification au terme d'un barrage redoutable face à la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica est prêt à vivre son rêve et à tout donner au Qatar. Pour sa sixième Coupe du Monde de son histoire, le pays est prêt à vibrer, surtout que le Costa Rica commence à devenir un régulier du plus grand rendez-vous de football de la planète étant donné que c'est la troisième Coupe du Monde consécutive pour les Ticos. La Selección veut faire honneur à sa réputation et ne compte pas se faire éliminer sans combattre durement. On a donc déjà hâte de suivre les matchs du Costa Rica.

Keylor Navas en chef de file pour réussir un exploit

D'autant que les Ticos peuvent s'appuyer sur des joueurs d'expérience pour ce rendez-vous grandiose. Avec bien évidemment la grande star du pays, à savoir Keylor Navas. Le gardien du Paris Saint-Germain est devenu une véritable star lors de la Coupe du monde 2014 où il s'était révélé aux yeux du monde entier. Auteur d'un tournoi de feu, Navas avait alors quitté Levante pour signer au Real Madrid et devenir le portier qu'on connaît aujourd'hui. Huit ans plus tard, auréolé de nombreux titres et notamment trois Ligue des Champions, mais aussi des titres de champion d'Espagne et de France, Navas avance dans ce Mondial avec l'envie de guider sa Selección vers les sommets. Avec plus de 100 capes au compteur, le portier va vivre son troisième Mondial et il compte bien épater, une fois de plus, la planète.



Et il ne sera pas seul pour tenter de créer l'exploit car le Costa Rica s'appuie sur d'autres joueurs expérimentés comme le buteur Joel Campbell mais aussi le capitaine Bryan Ruiz, véritable pilier de la sélection où il est présent depuis 2005 et avec laquelle il compte aujourd'hui plus de 140 sélections. Rien que ça. Alors bien évidemment, les vieux briscards du Costa Rica ne seront pas de trop pour aider le pays à aller loin au sein d'une compétition où l'expérience est primordiale. Mais la jeunesse et la fougue du Costa Rica sera aussi au rendez-vous puisque le jeune Jewison Bennette va notamment prendre part à son premier Mondial. Le joueur d'Herediano au Costa Rica est celui qui a délivré une petite merveille de passe décisive à Joel Campbell, auteur du seul but du match de barrage face aux Néo-Zélandais. Né en 2004, Bennette compte bien se faire un nom durant cette Coupe du monde et on pourrait donc rapidement le voir du côté de l'Europe en cas de Mondial réussi.



Face à l'Espagne et l'Allemagne, le Costa Rica s'avance en grand outsider



Alors bien évidemment, le Costa Rica compte de très bons joueurs dans sa sélection mais les Ticos savent que la mission qualification ne sera pas des plus simples cette année. Car en 2014, lors de leur exploit au Brésil, les Costariciens avaient pu compter sur une Italie dans le dur et éliminée pour la deuxième fois de suite en phase de groupes, alors que l'Angleterre était en perdition totale et n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Seulement, cette année, la tâche ne sera pas du tout simple puisque, que ce soit l'Espagne ou l'Allemagne, chacune des deux nations est annoncée comme un potentiel vainqueur de la Coupe du monde 2022. L'Espagne, finaliste de la Ligue des Nations en 2021 et qualifiée pour le Final Four de l'édition 2022, avance avec beaucoup plus de certitudes qu'en 2018, où la Roja avait été éliminée en 8e de finale par la Russie. Avec des jeunes talents comme Gavi et Pedri mais aussi des expérimentés comme Sergio Busquets ou Alvaro Morata, l'Espagne pourrait bien aller très loin dans cette Coupe du monde et réussir parfaitement sa phase de poules.

Et alors que l'Espagne s'avance avec confiance, que dire de l'Allemagne qui aura aussi un sacré vivier de talents dans son effectif et qui sera mené par Hans-Dieter Flick ? Le sélectionneur de la Mannschaft a tout gagné avec le Bayern Munich avant de prendre les rênes de la sélection allemande et il veut désormais apporter un cinquième sacre à son pays, huit ans après celui de Rio de Janeiro où l'Allemagne de Joachim Low avait triomphé de l'Argentine dans une finale accrochée. Après avoir connu un passage à vide pendant quelques années, avec des performances décevantes au Mondial 2018 et à l'Euro 2020, l'Allemagne est prête à rebondir. Et rien de mieux que cette Coupe du monde pour prouver au reste de la planète que le football se joue à 11 mais qu'à la fin, c'est bel et bien toujours l'Allemagne qui gagne.



Et il ne faudra évidemment pas oublier le Japon, qui avait fait très belle impression en 2018 en Russie avec un 8e de finale face à la Belgique. Les Japonais avaient finalement été éliminés après avoir perdu le match 3 buts à 2 face au futur 3e du Mondial. Mais cela avait démontré tout le potentiel des Samourai Blue, qui vont encore avoir leur mot à dire cette année. Dans ce groupe E, tout est possible et les surprises peuvent vite tomber, c'est pourquoi le Costa Rica est prêt à tout donner sur le terrain afin de pouvoir vivre un rêve éveillé au Qatar et faire vibrer les 5 millions de supporters des Ticos au pays. Désormais, il n'y a plus qu'à se rendre sur le terrain et faire déjouer les pronostics pour la Selección !