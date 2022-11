Coupe du Monde 2022 : Le contingent japonais de Bundesliga à l'assaut de l'Allemagne

Au moment de monter sur la pelouse du Khalifa Stadium de Doha mercredi en milieu d'après-midi (14h00), les Japonais ne pourront pas espérer un quelconque effet de surprise face aux joueurs de Hansi Flick. Sur les onze joueurs qu'alignera Hajime Moriyasu, cinq pourraient être des joueurs de la Bundesliga, avec notamment le milieu de terrain de Stuttgart Wataru Endo, ou encore l'attaquant de l'Eintracht Francfort Daichi Kamada, meilleur buteur de son club en ce début de saison. "C'est très important de bien connaître son adversaire. C'est à coup sûr un avantage d'avoir évolué avec ces joueurs et de connaître leurs caractéristiques", estime le défenseur central de Schalke et capitaine de la sélection japonaise, Maya Yoshida.

"Je pense que nous sommes désormais sur un pied d'égalité avec eux", s'enthousiasme Daichi Kamada, qui forme à Francfort un duo d'attaque de feu avec l'international français Randal Kolo Muani. À eux deux, ils ont hissé le vainqueur de la Ligue Europa la saison passée en huitièmes de finale de la Ligue des champions cet automne. Au Qatar, les "Samouraï Blue", surnom de l'équipe nipponne, espèrent faire au moins aussi bien qu'en 2002, 2010 et 2018, où ils avaient atteint les huitièmes de finale. Pour y parvenir, ils devront sortir d'un groupe extrêmement relevé avec l'Allemagne, l'Espagne et le Costa Rica, d'où l'importance de bien réussir l'entrée en lice contre la Mannschaft mercredi (16h00 locales).

"Connaissance équivalente"

"C'est un énorme avantage pour nous d'avoir autant de Japonais dans les meilleurs championnast européens, parce que nous nous sommes habitués à jouer à un très haut niveau", souligne Endo. Le leader japonais n'a pas joué ces derniers temps en raison d'une blessure à la tête avec Stuttgart en championnat. Il n'a obtenu le feu vert de son club pour se rendre au Qatar qu'il y a un peu plus d'une semaine. "Il y a de nombreux joueurs japonais qui évoluent en Bundesliga, mais cela veut aussi dire que l'équipe allemande connaît très bien les joueurs nippons. Les deux équipes ont une connaissance équivalente l'une de l'autre", souligne Makoto Hasebe, non sélectionné pour le Mondial, mais qui a une longue expérience de quatorze saisons de la Bundesliga, de Wolfsburg à Nuremberg, à l'Eintracht Francfort aujourd'hui. "On sait que c'est une équipe très disciplinée, très compacte et très dynamique, qui peut se projeter rapidement vers l'attaque", se méfie le défenseur allemand Thilo Kehrer.

Le Japon a une longue tradition d'exportation de ses meilleurs joueurs vers le championnat allemand, débutée dès 1977 avec Yasuhiko Okudera. "De nos jours, il y a beaucoup d'étrangers en Bundesliga. De mon temps, c'était plus strict, il n'y avait que deux ou trois joueurs étrangers qui étaient autorisés à jouer", se souvient pour l'AFP l'ancien international (42 capes dans les années 1970 et 1980) aujourd'hui âgé de 70 ans. "Le côté positif, c'est que des joueurs japonais peuvent rivaliser avec des footballeurs d'autres pays. Donc de nombreux rivaux ont émergé", a ajouté Okudera, qui a porté les maillots de Cologne, du Hertha Berlin et du Werder Brême, à la fin des années 1970 et dans les années 1980.