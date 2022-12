Coupe du Monde 2022 - Le Cameroun, un exploit pour rien !

Déjà qualifié après deux victoires, le Brésil a payé comptant sa revue d'effectif et concédé son premier revers (1-0) vendredi dans le groupe G du Mondial-2022 contre le Cameroun, qui sort la tête haute. Aucune équipe n'a donc fait un carton plein lors du premier tour et aucune défense n'est plus étanche alors que la Seleçao, première de sa poule avec sept points, sera opposée en huitièmes de finale à la Corée du Sud. La faute en revient à un coup de tête tardif d'Aboubakar (90e+1), exclu dans la foulée pour un deuxième avertissement évitable, qui a récompensé le plan de jeu parfaitement réalisé de ses coéquipiers et leur permet de finir finalement troisième avec quatre points. Même avec une équipe largement remaniée au sein de laquelle Dani Alves est devenu à 39 ans le plus vieux Brésilien à disputer un match en Coupe du monde, il y avait pourtant mieux à faire pour Martinelli & Co.

Mais l'attaquant d'Arsenal, sous les yeux d'un Neymar enjoué malgré son entorse de la cheville, a à chaque fois trouvé Epassy sur sa route (14e, 45e+2, 56e). Supérieurs techniquement et dans le jeu malgré leur déficit de puissance et probablement de repères collectifs, les Brésiliens, même avec leurs entrants, ont pourtant donné l'impression de privilégier le geste parfait à tout prix, à l'image de Pedro cherchant face au but la lucarne (89e), plutôt qu'une troisième victoire. En face, le Cameroun, qui a essayé et souvent réussi à bloquer haut les Brésiliens et à les empêcher de prendre de la vitesse quitte à commettre des fautes, s'est donc peu à peu enhardi.

Rassuré derrière par sa charnière expérimentale Wooh-Ebosse, les Lions Indomptables ont même réussi à poser à leur adversaire des problèmes que personne ne leur avait encore posés. Avant Mbeumo, dont la tête piquée (45e+3) a trouvé Ederson sur sa route, personne n'avait ainsi réussi à cadrer un tir contre les hommes de Tite depuis le début du Mondial. Finalement, cette victoire historique met fin à deux séries qui couraient de chaque côté : celle de neuf matches sans victoire pour des Lions Indomptables renvoyés sans ménagement à la maison depuis 1994, et celle de 17 rencontres sans revers du Brésil au premier tour.