Coupe du Monde 2022 - L'Angleterre neutralisée, les Etats-Unis y croient

Après le feu d'artifice initial aux dépens de l'Iran (6-2), l'Angleterre a cette fois déçu en concédant le match nul 0-0 contre les États-Unis, vendredi à al-Khor lors de la 2e journée du groupe B du Mondial. Décevante mais néanmoins en ballottage favorable avant son match contre le pays de Galles mardi prochain lors de la dernière journée de la phase de poules. Les États-Unis, pour leur part, joueront leur qualification le même jour, dans un duel hautement politique, face à l'Iran qui pour l'heure les devance d'un point, à la deuxième place, derrière l'Angleterre.

Vendredi la formation de Gareth Southgate a semblé en panne d'inspiration, à l'image du capitaine Harry Kane. Un temps incertain en raison d'une blessure à une cheville, le buteur de Tottenham était bien titulaire au coup d'envoi mais n'a guère brillé au cours d'une rencontre bien peu emballante. Kane s'est pourtant créé la première occasion à l0e minute, lorsqu'il a repris au point de penalty un centre en retrait de Bukayo Saka, mais son tir a été détourné par le défenseur américain Walker Zimmerman. Après une vingtaine de minutes d'une assez nette domination anglaise, la rencontre s'est quelque peu équilibrée et les Américains à leur tour ont été bien près d'ouvrir le score.

Un bon Pulisic

A la 26e minute, en effet, l'attaquant de Lille, Timothy Weah, a adressé une passe à Weston McKennie dont la demi-volée au point de penalty est passée au-dessus du but de Jordan Pickford. Le gardien d'Everton a connu une nouvelle frayeur à la 33e minute lorsque l'Américain Christian Pulisic, milieu de terrain de Chelsea, a placé une frappe depuis le coin gauche de la surface de réparation qui est allée s'écraser sur la transversale du but anglais. Bousculée, comme sur cette tête de Pulisic de peu à côté (43e), l'Angleterre a connu un sursaut en fin de première mi-temps, avec deux occasions coup sur coup: une reprise au-dessus de Bukayo Saka sur un centre de Luke Shaw (45e) et une belle frappe à l'entrée de la surface de Mason Mount, détournée en corner par Matt Turner (45+1), le gardien américain d'Arsenal.

Le scénario a été à peu près identique en seconde période, avec des Anglais à la peine face à des Américains animés par un excellent Christian Pulisic, plus que jamais libéré du poids du capitanat et épanoui en simple soldat au service de son équipe. Cependant l'Angleterre, dans un dernier sursaut, a bien failli avoir le dernier mot dans le temps additionnel, sur un coup franc tiré de la gauche par Luke Shaw pour Kane dont la tête n'a pas trouvé le cadre (90+3). Un jour sans pour le capitaine des Three Lions.