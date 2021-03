Coupe du Monde 2022 : L'Allemagne chute contre la Macédoine du Nord !

La fenêtre internationale en Europe s’est refermée ce mercredi avec la tenue des derniers matches de la 3e journée de qualifications. La soirée a été marquée par quelques résultats inattendus, comme la défaite sensationnelle de l’Allemagne à domicile contre la Macédoine du Nord. L’Angleterre, pour sa part, a pris difficilement le dessus sur la Pologne. L’Italie a également fait le boulot sur le terrain de la Lituanie, de même que l’Espagne contre le Kosovo.

La Mannschaft touche le fond

Déjà poussive contre la Roumanie il y a quelques jours, la Mannschaft de Joachim Low a une nouvelle fois déjoué et cette fois ce n’était pas sans frais. A Duisbourg, Joshua Kimmich et consorts ont buté sur une accrocheuse équipe de Macédoine du Nord. Dans cette partie, ils ont même eu à courir à deux reprises derrière le score. S’ils sont parvenus à recoller la première fois grâce à un transformé par Ilkay Gundogan, la seconde avec le but d’Elif Elmas ce fut trop tard. Avec cet humiliant revers, l’Allemagne se retrouve 2e de sa poule, à trois points de la surprenante Arménie. La sélection de Joaquin Capparos a signé sa 3e victoire en trois matches, au détriment de la Roumanie (3-2).



L’Angleterre a aussi cru abandonner ses premiers points dans ces éliminatoires. Face à la Pologne, elle était accrochée jusqu'à la 85e minute du match. C'est le moment choisi par Harry Maguire pour délivrer les locaux. Contre un adversaire pourtant privé de Robert Lewandowski et qui n’a cadré qu’un seul de ses tentatives, les Three Lions ont donc dû se montrer patients. Avec ce succès sur le fil, les hommes de Gareth Southgate présentent un carton plein dans ces qualifications.

La Squadra de Mancini garde le cap

L’Italie a aussi peiné sur le terrain de la Lituanie, mais la Squadra Azzurra a su assurer l’essentiel (2-0). L’Intériste Stefano Sensi (47e) et le Laziale Ciro Immobile (94e) ont été les deux buteurs des visiteurs. Sous les ordres de Roberto Mancini, cette équipe transalpine continue d’avancer pas à pas, et étirer sa série d’invincibilité. A l’instar de La Nazionale, l’Espagne a également répondu présente lors de la réception du Kosovo. Ayant déjà perdu des points à domicile, l’équipe de Luis Enrique n’avait pas le droit à l’erreur. Elle l’a emporté 3 à 1, avec des réalisations de Dani Olmo, de Ferran Torres et de Gerard Moreno.



Dans les autres rencontres de la soirée, on notera le nouveau match nul de l’Ukraine contre le Kazakhstan (1-1), qui permet à la France de compter déjà 4 points d’avance en tête du classement. On a aussi vu le Danemark infliger une grosse correction à l’Autriche, avec une victoire par quatre buts d’écart. 4-0, c’est aussi le score du match entre l’Ecosse et les Iles Féroé. Enfin, on soulignera le réveil de l’Islande contre le Liechtenstein (3-1).