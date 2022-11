Coupe du Monde 2022 : La Serbie, une attaque de folie pour jouer la surprise ?

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin ouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de trente-deux nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’équipe de France en 2018.



Parmi ces nations, la Serbie participera à sa troisième phase finale d’un Mondial – la treizième si on compte l’époque où elle jouait sous la bannière de la Yougoslavie. Sélection à part depuis la Coupe du Monde 2010, la Serbie est dirigée par le technicien Dragan Stojković depuis mars 2021. Ancien international yougoslave, il a participé au Mondial 1998 en tant que joueur. Il lui reste maintenant à valider sa première expérience comme sélectionneur. Il faudra pour cela que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille impose son jeu offensif. Souhaitant évoluer en 3-4-1-2, Dragan Stojković impose aux Serbes un jeu très centré sur l’attaque et… pas grand-chose d’autres. Malgré les éléments offensifs intéressants dont disposent les Aigles, la 21e nation mondiale au classement FIFA devra faire attention à ne pas se brûler les ailes.





La qualification : un sans-faute impressionnant face au Portugal

La Serbie a atterri dans le Groupe A des éliminatoires de la zone Europe. Avec six victoires en huit rencontres de la phase de poules, les Aigles ont réussi une belle phase de qualification. La République d'Irlande, l'Azerbaïdjan ou encore le Luxembourg en ont fait les frais, mais c’est surtout face au Portugal de Cristiano Ronaldo que les hommes de Dragan Stojković ont été impressionnants. En novembre 2021, en terres portugaises, le match retour entre les deux sélections propose un spectacle presque inattendu, alors qu’elles s’étaient quittées sur un match nul à l’aller (2-2). Pour la dernière journée du Groupe A, Renato Sanches avait ouvert le score après deux minutes de jeu, mais la proposition offensive serbe avait fini par payer. Dušan Tadić égalisa avant qu’Aleksandar Mitrović ne marque le but de la victoire. Ainsi, les Aigles terminaient en première place de leur groupe devant les coéquipiers de l’attaquant de Manchester United.

L’équipe : un secteur offensif qui n’a rien à envier

La retranscription du dernier match des qualifications face au Portugal a laissé apparaître quelques noms. Ils ne font que confirmer une chose, si le sélectionneur Dragan Stojković peut se permettre d’autant accentuer sur l’attaque, c’est qu’il a des éléments qui lui permettent d’y arriver. À seulement 28 ans, l’attaquant Aleksandar Mitrović (Fulham) est déjà le meilleur buteur avec cinquante réalisations sous le maillot rouge et or. Il sera sans l’ombre d’un doute le joueur à suivre dans cette équipe. Mais il ne sera pas le seul puisque Dušan Tadić (Ajax Amsterdam) n’est pas seulement un buteur potentiel, il combine également parfaitement bien avec son compatriote évoluant en Premier League. Car c’est là le principal travail de Dragan Stojković : créer un esprit d’équipe et une entente dans le jeu entre ses joueurs.

Pour prétendre à quelque chose dans ce Mondial, la Serbie ne doit pas seulement avoir des attaquants de talent, ils doivent s’entendre pour trouver les filets. Une mission qui reviendra également à Dušan Vlahović (Juventus), sans aucun doute le joueur serbe le plus connu à l’international. Pour lancer les offensives, le milieu de terrain sera également primordial. Dans cette partie de la pelouse, Sergej Milinković-Savić (Lazio Rome) sera l’un des éléments à suivre de près alors que Nemanja Maksimović (Getafe) espèrera se faire remarquer lors de cette inédite mise sous les projecteurs. Dans le secteur défensif, les amateurs de football ne devront pas se faire avoir par la présence de Stefan Mitrović (Getafe), dont le patronyme est le même que celui de l’attaquant Aleksandar. Enfin, les cages serbes devraient être protégées par l’expérimenté Marko Dmitrović (Séville FC). Lui et ses trois défenseurs auront une mission de taille tant les velléités offensives du sélectionneur tendent à laisser le secteur défensif de côté.





Le groupe : le Brésil comme principale menace



Les premiers obstacles que rencontrera la Serbie pour espérer dépasser le premier tour du Mondial au Qatar seront ceux du Groupe G. On y retrouve le Cameroun, la Suisse, mais aussi et surtout la Seleção brésilienne. Statistique amusante, le Brésil compte une participation de plus à la Coupe du Monde que… ses trois adversaires réunis. Le match entre ces deux sélections s’annonce passionnants pour leurs prouesses offensives. Alors qu’endosser le rôle de favori ne devrait pas être un problème pour le Brésil, les Aigles devront également se méfier des Helvètes, qui ont signé un Euro 2021 de talent, en éliminant notamment les Bleus en huitièmes de finale, avant de chuter contre la Roja espagnole lors de la séance de tirs au but.

La Serbie ne veut pas pâtir de son manque d’expérience dans une telle compétition. Alors que le coach Dragan Stojković ne dispose pas non plus de références personnelles dans un Mondial, il faudra surtout compter sur le leadership de joueurs habitués des grandes rencontres européennes. En créant quelques surprises dans leur groupe, les Aigles peuvent prétendre à quelque chose. Il ne faudra pas que leur premier match, face au Brésil (24 novembre), ne vienne les perturber moralement. Ils affronteront ensuite le Cameroun (28 novembre) avant de finir par la Suisse (2 décembre).