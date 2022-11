Coupe du Monde 2022 : La Serbie retient son souffle pour son duo Mitrovic-Vlahovic

"Je crois qu’ils seront prêts (pour le Mondial, NDLR) et que l’on œuvre dans ce sens", a déclaré Stojkovic lors d'une conférence de presse avant le départ de l'équipe nationale pour le Qatar. Stojkovic n'a pas été en mesure de préciser si les deux joueurs pourraient faire partie de l'équipe pour le match que la Serbie dispute contre le Brésil le 24 novembre dans le cadre du Groupe G. "J’espère que tout ira bien et si cela n’est pas le cas, nous trouverons des solutions, c’est pour cela que je suis là", a-t-il dit.

"Aucun entraineur n’aime voir ses joueurs ne pas jouer. De toute évidence, ils sont hors de leurs équipes depuis un moment", a-t-il souligné tout en réitérant espérer qu'ils soient aptes à défendre les couleurs de la Serbie. "Nous partons au Qatar prêts et calmes pour y montrer que la Serbie à de la qualité et qu’elle peut jouer comme elle le souhaite", a-t-il dit. Le premier objectif sera de faire en sorte de passer le groupe, a ajouté le sélectionneur. La sélection nationale de Serbie évolue dans le cadre du Groupe G aux côtés du Brésil, du Cameroun et de la Suisse.