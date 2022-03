Coupe du monde 2022 : La liste des équipes qualifiées pour la compétition

Zone Europe : 12



Zone Afrique : 5

🏆😍

𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐫𝐚𝐰



𝐂𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐨𝐧... pic.twitter.com/a8DUCcfdI7



— FIFA.com (@FIFAcom) March 29, 2022



Zone Amérique du Sud : 4



Zone Asie : 5



Zone Amérique du Nord et Centrale : 1

Le tableau de toutes les nations qualifiées pour la prochaine Coupe du monde se dessine un peu plus. Mardi soir, à l'issue des barrages, cinq pays africains et deux européens sont venus se joindre au casting des équipes en lice pour le tournoi mondial. Si il manque encore une nation de la zone Europe - en raison de la guerre en Ukraine - les dernières nations à pouvoir prétendre au Mondial devront passer par les barrages.Danemark, Allemagne,Belgique, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse, Pays-Bas, Portugal, Pologne.Mardi soir, le Portugal - en s'imposant face à la Macédoine du Nord (2-0) - ainsi que la Pologne - victorieuse de la Suède (2-0) - ont obtenu leur billet pour la Coupe du monde 2022 en ce qui concerne la zone européenne. Il faudra patienter jusqu'en juin afin de connaître la dernière nation de la zone Europe qui participera à la compétition. Qualifié pour la finale des barrages de la voie A, le Pays de Galles affrontera le vainqueur de l'opposition entre l'Ukraine et l’Écosse, lors de la demi-finale prévue en juin prochain suite à l'invasion de la Russie en Ukraine.Ghana, Cameroun, Sénégal, Tunisie, Maroc.Au terme de barrages très intenses et forts en émotion, on a pu vivre les éliminations de l'Algérie, défaite face au Cameroun dans le temps additionnel (1-2) et également celle de l’Égypte, face au Sénégal (1-0 ; 1-3 aux tirs au but). Le Nigeria manquera à l'appel après son échec face au Ghana (2-2, en score cumulé, mais qualification aux buts à l'extérieur pour la seconde nation).Brésil, Argentine, Équateur, Uruguay.Moins de suspens du côté de cette zone. Sérieux, le Brésil et l'Argentine avaient validé leur billet avant cette trêve de mars. La première nation totalise 45 points - le record en qualifications sud-américaines, devant l'Argentine de Marcelo Bielsa (43, lors des qualifications pour le Mondial 2022) - tandis que la seconde surfe sur une série de 31 matchs sans défaite. Si l’Équateur et l'Uruguay seront au Qatar, le Pérou devra passer par les barrages.Qatar, Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie Saoudite.En tant que pays hôte, le Qatar est qualifié d'office pour cette Coupe du monde 2022. Derrière, pas de surprise, avec les présences des habitués. Ne reste plus qu'à connaître l’identité de la sélection qui affrontera le représentant sud-américain pour les barrages intercontinentaux, en juin prochain.Canada.Pour le moment, seul le Canada est assuré d'être présent lors de la Coupe du monde 2022. La formation d'Alphonso Davies et Jonathan David participera à un Mondial pour la deuxième fois de son histoire, après 1986. Les États-Unis et Mexique sont en ballottage favorable avant la dernière journée et pourraient compléter le trio assuré de voir le Qatar.