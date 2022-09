Coupe du Monde 2022 : La grande fierté des arbitres français retenus

Cocorico ! Six arbitres français officieront lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar comme on l’avait appris en mai dernier. Une belle reconnaissance pour l’arbitrage tricolore qui fait très souvent parler. Dans le petit pays du Golfe sur lequel les regards seront braqués du 20 novembre au 18 décembre, il y aura deux arbitres principaux, Stéphanie Frappart et Clément Turpin qui s’était déjà illustré en dirigeant la dernière finale de Ligue des Champions au Stade de France entre le Real Madrid et Liverpool. Une première depuis le duo Joël Quiniou et Michel Vautrot en Italie en 1990. Il y aura également les deux assistants Nicolas Danos et Cyril Gringore ainsi que les deux arbitres VAR Jérôme Brisard et Benoît Millot. Avec six représentants, la France sera ainsi le pays le mieux représenté toutes fonctions confondues.

Frappart fière de voir « couronnée sa carrière »

Stéphanie Frappart sera l’une des six femmes arbitres centrales promues au Mondial 2022. « L'arbitrage féminin est entré dans le panorama du football masculin et maintenant ce n'est plus une question de genre, mais de compétences », a confié jeudi la jeune femme de 38 ans lors d'une rencontre avec plusieurs médias au Centre National du Football à Clairefontaine. Celle qui officie en Ligue 1 a fait part de sa fierté de voir « couronnée sa carrière ».

Turpin : « Un joli message »

Une même fierté partagée par Clément Turpin. « C'est une vraie fierté pour l'arbitrage tricolore et le résultat de 15 ans de travail et d'investissement. C'est un joli message pour les 22 982 arbitres français et les 980 de ma Ligue (Bourgogne-Franche-Comté) où je travaille tous les jours pour démontrer que l'arbitrage c'est cool ! », observe l’arbitre de 40 ans alors que les polémiques sont nombreuses sur l’entame de Ligue 1. « C'est ma 14eme saison en Ligue 1, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Il y a toujours des temps forts et des temps plus faibles. Je prends beaucoup de hauteur par rapport à ça même si je sais que cela s'agite beaucoup en ce moment. Je relativise et je me focalise sur mes prochains challenges », a dit Turpin qui avait déjà officié en Russie lors du Mondial 2018.