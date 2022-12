Karim Benzema a vécu une Coupe du Monde et une fin de carrière en Bleus des plus tourmentées. Le Ballon d'Or 2022 avait été retenu par Didier Deschamps dans le groupe de l'équipe de France pour participer au Mondial. Mais l'attaquant du Real Madrid a finalement été contraint d'annoncer son forfait avant le début de la compétition, suite à une blessure survenue à la cuisse gauche lors d'un entraînement trois jours avant d'affronter l'Australie. Selon Foot Mercato, le staff des Bleus n'a jamais été vraiment rassuré par l'état physique de son attaquant de pointe. Une idée renforcée par le refus de ce dernier d'effectuer des tests physiques complets quelques jours avant le début de la Coupe du Monde. Les doutes se sont ensuite installés dans la tête du staff des Bleus. Ce qui a peut-être forcé Karim Benzema à indiquer son forfait par la suite.

Une raison à son mutisme durant la compétition ?

Ceci pourrait expliquer, aussi en partie, son soutien tardif à l'équipe de France. Même s'il a posté une photo dans sa story Instagram afin de féliciter les Bleus pour leur qualification en finale. Avant l'ultime épisode d'une Coupe du Monde très réussie pour la France, l'ancien avant-centre de l'OL a posté quelques messages énigmatiques. Enfin, lundi, "KB9" a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale par un nouveau message sur ses réseaux sociaux. Laissant, une nouvelle fois planer le doute sur la véritéble raison de son départ du groupe des Bleus juste avant le début du Mondial.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs