Le Maroc s'inquiète pour l'un des 26 joueurs convoqués par Walid Regragui pour le Mondial au Qatar. Touché à la cuisse et remplacé à la pause sammedi contre le Stade Rennais (15e journée de Ligue 1), Zakaria Aboukhlal (22 ans, 13 sélections, 2 buts) se trouve dans l'incertitude quant à la gravité de sa blessure.

"Il faudra faire des examens pour avoir le grade de sa blessure. On espère tous que ce sera un grade 1 et que ce ne sera pas trop difficile pour lui", a indiqué l'entraîneur des Violets, Philippe Montanier, après la rencontre. Arrivé cet été dans la ville rose, l'ailier a réussi une bonne première partie de saison, ponctuée de 3 buts et de 3 passes décisives en 15 matchs de Ligue 1 (dont 13 en tant que titulaire).