À deux jours de la finale de Coupe du Monde entre la France et l’Argentine (dimanche, 16h00), les regards sont évidemment tournés vers Hervé Renard. Sélectionneur de l’Arabie Saoudite, il est en effet le seul à avoir battu l’Albiceleste pendant cette prestigieuse compétition au Qatar. Sa victoire, 2-1, avait alors résonné comme un tournant pour l’équipe de Lionel Messi. Une fausse alerte, puisque celle-ci aura bien l’occasion d’ajouter une troisième étoile à son maillot rayé. Dans un entretien accordé au Figaro, Hervé Renard tient à apporter une nuance : il est le seul, « pour l’instant », à avoir battu l’Argentine au Qatar.

« Cette équipe de France m’inspire de la maîtrise et de la sérénité. Parfois, on la sent en difficulté, mais elle parvient toujours à s’en sortir. Quelle force de caractère ! Elle a cette capacité à mettre un coup de massue à l’adversaire, à le tuer, parfois où on l’attend le moins. Autant l’Argentine compte beaucoup sur Messi, autant l’équipe de France a plusieurs solutions avec Mbappé, Giroud, Griezmann ou Dembélé et même Rabiot. Mercredi soir contre le Maroc (2-0), c’était Hernandez et Kolo Muani… Il y en a toujours un qui surgit de quelque part. C’est le talent des grandes équipes. » Hervé Renard en a également profité pour complimenter son confrère Didier Deschamps, dont le « management est fabuleux. Il reste ce compétiteur et ce gagneur jamais rassasié. »